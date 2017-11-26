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ATO Ticaret ve Hukuk Haftaları eğitim programları

- ATO Başkanı Baran: - "ATO üyeleri ticari hayatta birçok hukuki sorunla karşılaşıyor ve bu sorunlara temel seviyede bile cevap bulmakta sıkıntı yaşıyorlar"

ATO Ticaret ve Hukuk Haftaları eğitim programları

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odasının (ATO), ticari hayatta sık karşılaşılan hukuki sorunlar ile hukuki alanında yeni yasal düzenlemelere ilişkin üyelerini bilgilendirmek amacıyla düzenlediği 1. Ticaret ve Hukuk Haftaları Eğitim Programı başladı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ticari hayatta sık karşılaşılan hukuki sorunlar ile hukuki alanında yeni yasal düzenlemeler hakkında üyelerini bilgilendirmek amacıyla düzenlediği program, 5 hafta sürecek.

Programın açılışında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, girişimciliğin geliştirilmesi, nitelikli işgücü oluşturulması ve ülke kalkınması bakımından eğitimin çok önemli bir konu olduğunu belirterek, esnaf ve tüccarların ticari hayatta hukuki sorunlarla karşılaştıklarında temel seviyede bilgili ve bilinçli olabilmeleri için 1. Ticaret ve Hukuk Haftaları Eğitim Programını düzenlediklerini ifade etti.

Eğitim programı, açılış konuşmalarının ardından alanında uzman kişilerin katıldığı oturumlarla devam etti.

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