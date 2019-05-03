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ATO Türkçe konuşan girişimcileri buluşturdu

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), ilin dış ticaretini artırmak amacıyla Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan coğrafyada yaşayan Türkçe konuşan girişimcileri bir araya getirdi.Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar...

ATO Türkçe konuşan girişimcileri buluşturdu
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO), ilin dış ticaretini artırmak amacıyla Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan coğrafyada yaşayan Türkçe konuşan girişimcileri bir araya getirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 21'incisini bu yıl düzenlediği "Türkçe Konuşan Girişimciler Programı" kapsamındaki "Eşleştirme Toplantısı" ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik, 16 ülkeden Türkçe konuşan 48 girişimcinin katıldığı toplantının açılışındaki konuşmasında, ortak tarih, kültür, kimlik ve dil birliğine sahip ülkelerin gönül bağı da olduğunu ifade etti.

Söz konusu bağın ticari ilişkilerle daha da güçleneceğini belirten İlik, "Ülkeler arasındaki ticari iş birliğinin, dolayısıyla iletişimin gelişmesi, kültürel mirasımızın ve tarihi değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından da önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkçe konuşan ülkelerin şirketlerinin birbirlerinin rakibi değil destekçisi olduğunu vurgulayan İlik, "Türkçe konuşan girişimciler bizim sınırlarımızın dışındaki gücümüzdür." dedi.

Toplantı kapsamında, Türkçe konuşan girişimciler aynı sektörlerde iş yapan ATO üyeleriyle ikili iş görüşme gerçekleştirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
ATOHalil İlikTürkçe Konuşan Girişimciler Programı
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