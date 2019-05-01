ATO üyelerine kimlik ve ehliyet yenileme kolaylığı

ANKARA (AA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odasının (ATO) organ üyeleri ile personelinin kimlik ve ehliyet yenileme işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi için geçici hizmet merkezi kurdu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Başkanı Gürsel Baran, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim ile geçici hizmet merkezini ziyaret etti.

Görevli personel Recep Coşkun'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Baran, "Hizmeti, merkezimize kadar taşıyan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ATO'nun hizmetlerini dijital ortama taşıyarak üyelerinin işlemlerini hem kolaylaştırdığını hem de onlara zaman kazandırdığını kaydeden Baran, "Meclis ve komite üyelerimizle personelimize kimlik ve ehliyet değiştirme hizmeti Odamızda veriliyor. Sunduğumuz bu kolaylıkla onların zamanlarını işlerine ayırmalarını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Geçici hizmet merkezi, 10 Mayıs'a kadar faaliyet gösterecek.