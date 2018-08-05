Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ankara teknoloji dünya Bursa
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

ATO yönetimi sanayicileri ziyaret etti

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Ankara, sanayi devriminin dördüncü jenerasyonunu yakalıyor"

ATO yönetimi sanayicileri ziyaret etti

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın sanayi devriminin dördüncü jenerasyonunu yakaladığını belirterek, "Çalışan, üreten ve istihdam sağlayanların yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Başkent Organize Sanayi Bölgesi ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Memur şehri Ankara'nın sanayi alanında büyük ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Baran, Ankara'nın organize sanayi bölgeleri, savunma sanayisinde üretim yapan tesisleriyle Türkiye'nin önemli sanayi üretim şehirlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Teknolojinin her türlü imkanlarının kullanıldığı modern sanayi tesislerinin mevcut olduğunu belirten Baran, "Ankara sanayi devriminin dördüncü jenerasyonunu yakalıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin cari açık sorununun çözüm yollarından birinin üretim ve ihracat olduğuna işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Ankara Türkiye'nin beşinci ihracatçısı durumunda. Şehir ekonomisini geliştirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için tek yol çalışmak ve üretmek. Biz de Oda olarak çalışan, üreten ve istihdam sağlayan tüm işletmelerimizin yanındayız."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Organize Sanayi BölgesiATOBaşkent Organize Sanayi BölgesiGürsel Baran
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5