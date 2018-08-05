ATO yönetimi sanayicileri ziyaret etti

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın sanayi devriminin dördüncü jenerasyonunu yakaladığını belirterek, "Çalışan, üreten ve istihdam sağlayanların yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Başkent Organize Sanayi Bölgesi ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Memur şehri Ankara'nın sanayi alanında büyük ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Baran, Ankara'nın organize sanayi bölgeleri, savunma sanayisinde üretim yapan tesisleriyle Türkiye'nin önemli sanayi üretim şehirlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Teknolojinin her türlü imkanlarının kullanıldığı modern sanayi tesislerinin mevcut olduğunu belirten Baran, "Ankara sanayi devriminin dördüncü jenerasyonunu yakalıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin cari açık sorununun çözüm yollarından birinin üretim ve ihracat olduğuna işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Ankara Türkiye'nin beşinci ihracatçısı durumunda. Şehir ekonomisini geliştirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için tek yol çalışmak ve üretmek. Biz de Oda olarak çalışan, üreten ve istihdam sağlayan tüm işletmelerimizin yanındayız."