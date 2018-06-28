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ATO'da "Belarus ile Ticaret" toplantısı

- ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Belarus ile ticari ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. İnanıyorum ki ticaret hacmimizi yakın sürede 1 milyar dolara çıkarma konusunda her iki ülkenin de gayretleri olacaktır"

ATO'da

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin liderler düzeyinde diyaloglarla derinlik kazandığını belirterek, "Belarus ile ticari ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. İnanıyorum ki ticaret hacmimizi yakın sürede 1 milyar dolara çıkarma konusunda her iki ülkenin de gayretleri olacaktır." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, oda ile Belarus Büyükelçiliği'nin düzenlediği "Belarus ile Ticaret” konulu toplantı, Baran'ın ev sahipliğinde bu ülkenin Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh'in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Baran, burada yaptığı konuşmada, Belarus ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 600 milyon dolar olduğunu, bu rakamı yetersiz bulduklarını vurguladı.

Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin liderler düzeyindeki diyaloglarla derinlik kazandığına işaret eden Baran, "Belarus ile ticari ilişkilerimizin gelişmesini istiyoruz. İnanıyorum ki ticaret hacmimizi yakın sürede 1 milyar dolara çıkarma konusunda her iki ülkenin de gayretleri olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, İstanbul'dan Minsk'e her gün uçuş bulunduğunu hatırlatarak, Ankara'dan da direkt uçuş gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

Belarus'un Grodno Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileriyle tekstil, gıda ve gıda makineleri sektörlerinden firma temsilcilerinin de katıldığı toplantının ardından ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

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ATOATO Başkanı Gürsel BaranBelarus Ankara Büyükelçisi Andrei SavinykhBelarus Ile Ticaret
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