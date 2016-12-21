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ATO'da "BES'e otomatik katılım" toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odasında (ATO), Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde Bireysel Emeklilikte Sistemine (BES) otomatik katılıma ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.ATO Toplantı...

ATO'da

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odasında (ATO), Türkiye Sigorta Birliği (TSB) ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğinde Bireysel Emeklilikte Sistemine (BES) otomatik katılıma ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ATO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, işveren açısından BES'e otomatik katılım düzenlemesi masaya yatırıldı.

Açılışını, ATO Sigortacılık Meslek Komitesi Başkanı Kemal Gazioğlu'nun yaptığı ve sektöre ilişkin yetkililerin katıldığı toplantıda, bireysel emeklilik sisteminin 13 yılda kaydettiği gelişmeler anlatıldı.

Etkinlikte Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu'nun yaptığı sunumun ardından, oda üyelerinin konuya ilişkin soruları yanıtlandı.

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Ankara Ticaret OdasıATOBireysel Emeklilikte Otomatik KatılımSigorta
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