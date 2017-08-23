ATO'dan Adalet Bakanı Gül'e ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "İşverenlerin mahkemeye yolu en çok işçi işveren uyuşmazlıkları nedeniyle düşüyor. Dava sayısı ve görülme süresinin uzunluğu dikkate alındığında, arabuluculuğun kısa zamanda yasalaşması iş dünyası olarak beklentilerimiz arasındadır." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, yönetim kurulu üyeleriyle Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret etti.

Ziyarette ATO’nun çalışmaları hakkında Bakan Gül’e bilgi veren Baran, meslek komitelerinin sorunlarını iletti.

Baran, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün 2016 yılı verilerine göre, hukuk mahkemelerine gelen 3,5 milyon davanın yüzde 15’ini iş davalarının oluşturduğuna işaret ederek bir davanın görülme süresinin ise 434 günü bulduğunu kaydetti.

Bakanlığın işçi işveren uyuşmazlıklarında, arabuluculuğu dava şartı haline getiren İş Mahkemeleri Kanun Tasarısının mevcut olduğunu hatırlatan Baran, "İşverenlerin mahkemeye yolu en çok işçi işveren uyuşmazlıkları nedeniyle düşüyor. Dava sayısı ve görülme süresinin uzunluğu dikkate alındığında, arabuluculuğun kısa zamanda yasalaşması iş dünyası olarak beklentilerimiz arasındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, esas sermaye miktarı 250 bin lira ve üzerinde olan anonim şirketler ile üye sayısı 100 veya daha fazla olan yapı kooperatiflerine sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu getirilmesinin anonim şirketler ve yapı kooperatiflerine ek maliyet getirdiğini de belirtti.

Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yer alan abone ve cihaz güvenliğiyle ilgili ceza düzenlemesinin telekomünikasyon sektörünü mağdur ettiğini söyleyen Baran, kanunun ilgili maddesinde suçun şahsiliğini vurgulayan bir düzeltme yapılması halinde sorunun çözülebileceğini kaydetti.



