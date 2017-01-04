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ATO'dan Bakan Avcı'ya ziyaret

- ATO Başkanı Baran: - "Güneydoğu'da insanımızın gündemi iş ve aş. Terör bitecek, Türkiye ekonomik ve sosyal alanlarda sıçramasını yapacak"

ATO'dan Bakan Avcı'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Güneydoğu'da insanların gündeminin iş ve aş olduğunu belirterek, "Terör bitecek, Türkiye ekonomik ve sosyal alanlarda sıçramasını yapacak." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Baran ile yönetim kurulu ve meclis üyelerinin, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'yı makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Görüşmede, Türkiye'nin terör örgütlerinin saldırıları karşısında sıkıntılı günler yaşadığını belirten Baran, terörün beklenenin aksine bölücü değil birleştirici etki yaptığına işaret etti.

Baran, yılbaşında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin başkanlığında sivil toplum örgütleriyle birlikte "kardeşlik köprüsü" kurmak üzere Hakkari'ye gittiklerini aktararak, "İnsanlarımızla birlikte olduk, karakollarımızı ziyaret ettik, köylerimize misafir olduk. Oradaki insanlarımızın yüzündeki ışığı gördük. Terör lafı hiç edilmedi. Güneydoğu'da insanımızın gündemi iş ve aş. Terör bitecek, Türkiye ekonomik ve sosyal alanlarda sıçramasını yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "İki büyük organizasyona imza atacağız"

ATO Yönetimi olarak yürüttükleri çalışmalar ve projeler hakkında Bakan Avcı'ya bilgi veren Baran, Nefes Kredisi'ne Türkiye'de en büyük katkıyı sağlayan oda olduklarını vurguladı. Ankara'da üyeleri için 1 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarını kaydeden Baran, kredi üst sınırını 100 bin lira olarak belirlediklerini ve böylece 20 bin ATO üyesinin nefes alabileceğini dikkati çekti.

Baran, ATO'nun 2017 programında yer alan faaliyetlere değinerek, "Yeni yönetim olarak kollarımızı sıvadık çalışmalara başladık. İlk olarak iki büyük organizasyona imza atacağız. Bunlardan biri Ankara Ticaret Kongresi, diğeri de Coğrafi İşaretler Zirvesi olacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ATOGürsel BaranNabi Avcı
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