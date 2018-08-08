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ATO'dan Bakan Ersoy'a ziyaret

- Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran: - "Ankara'yı turizme kazandırmak için ATO olarak elimizi taşın altına koymak istiyoruz"

ATO'dan Bakan Ersoy'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ankara'yı turizme kazandırmak için ATO olarak elimizi taşın altına koymak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'u ziyaret etti.

Ziyarette, ATO'nun Ankara Marka Festivali ve Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi gibi projelerle Ankara ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Baran, başkenti coğrafi işaretli ürünler için ihracat üssü haline getirmek istediklerini bildirdi.

Baran, Bilkent ve Etlik şehir hastanelerinin hizmete girmesiyle bu alanda yatak kapasitesinin 15 bine çıkacağına, ilçelerindeki termal kaynak zenginliğiyle birlikte Ankara'nın sağlık turizmi alanında ciddi potansiyele sahip olacağına işaret etti.

Ankara'nın yüksek hızlı tren merkezi olarak konumlandırıldığına dikkati çeken Baran, başkentten yurt dışına direkt uçuşların artması yönünde çalışma yaptıklarını ifade etti. Baran, kentin müze ve anıtları, kültürel ve tarihi yerleriyle önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin cari açık sorununun çözümü için turizm gelirleri çok önemli. Ankara, Konya Mevlana ve Nevşehir Kapadokya ile birlikte turizm paketi yapılarak tanıtılabilir. Bu paket, Tuzgölü, Elmadağ Kayak Merkezi gibi çevresindeki zenginliklerle birleştirilebilir. Ankara'da paket programı zenginleştirecek çok önemli argümanlar var. Ankara'yı turizme kazandırmak için ATO olarak elimizi taşın altına koymak istiyoruz. Bunun için sizden destek bekliyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel BaranKültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
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