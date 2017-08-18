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ATO'dan, Bakan Fakıbaba'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, canlı hayvan ithalatında Et ve Süt Kurumuna yüzde sıfır, özel sektöre yüzde 10 vergi uygulanmasının adil olmadığını bildirdi.ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya...

ATO'dan, Bakan Fakıbaba'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, canlı hayvan ithalatında Et ve Süt Kurumuna yüzde sıfır, özel sektöre yüzde 10 vergi uygulanmasının adil olmadığını bildirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'yı ziyaret etti.

Ziyarette, ATO ve oda yönetimi olarak seçilmelerinden bu yana yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Baran, hayvancılık sektöründe üreticilerin yaşadıkları sorunları dile getirdi.

Üyelerinin et ve süte uygulanan KDV oranlarının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi talebini ileten Baran, Et ve Süt Kurumunun özel sektörle aynı alanda faaliyet gösterdiğini, canlı hayvan ithalatında Kuruma yüzde sıfır, özel sektöre yüzde 10 vergi uygulanmasının adil olmadığını kaydetti.

Baran, "Besicilik sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri" konusunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ortak bir toplantı düzenlemek istediklerini de ifade etti.


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Ahmet Eşref FakıbabaATOGürsel Baran
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