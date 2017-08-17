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ATO'dan Bakan Kurtulmuş'a ziyaret

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: - "Müzik meslek birliklerinin açıkladığı müzik kullanım bedellerinin yüksekliği nedeniyle küçük esnaf sıkıntı yaşıyor" - "Sinema biletlerinden alınan yüzde 10 eğlence vergisi sinema sektörünü zora sokuyor"

ATO'dan Bakan Kurtulmuş'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, müzik meslek birliklerinin açıkladığı müzik kullanım bedellerinin yüksek olduğunu, bu nedenle küçük esnafın sıkıntı yaşadığını belirtti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, beraberindeki heyetle Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek, "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Baran, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'de telif hakkı konusundaki yasal düzenleme ile sanat ve sanatçının haklarının korunduğunu belirtti. Oda olarak kendilerinin de sanat ve sanatçı haklarına saygı duyduklarını vurgulayan Baran, müzik meslek birliklerinin açıkladığı müzik kullanım bedellerinin yüksekliği nedeniyle küçük esnafın sıkıntı yaşadığını ifade etti.

ATO'nun, "Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı"na yönelik görüş ve önerilerini Kurtulmuş'a sunan Baran, taslağın yaklaşık 55 bin üyeyi yakından ilgilendirdiğini bildirdi.

Baran, sinema biletlerinden alınan yüzde 10 oranındaki "eğlence vergisi"nin de sinema sektörünü zora soktuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından termal tesislerden yer altı kaynak termal suyu kullanımı olarak ciro üzerinden yıllık yüzde 1'lik idare payı alınıyor. Termal turizm Ankaramız için çok önemli ancak söz konusu uygulama termal turizm yatırımı yapmak isteyenler için caydırıcı olarak görülüyor."

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ATOGürsel BaranNuman Kurtulmuş
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