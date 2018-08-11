Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon Murat Baydar gümrük vergileri AB sanayi üretimi
Fındıktaki kayıplar “file örtü“ ile önlenecek
Fındıktaki kayıplar “file örtü“ ile...
Bilişim kampı buluşturacak
Bilişim kampı buluşturacak
Her şey dahil tepkisi
Herşey dahil tepkisi
e-ihracat atağı
e-ihracat atağı
Kanada'dan boykot girişimi
Kanada'dan boykot girişimi

ATO'dan Bakan Selçuk'a ziyaret

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Eğitim sistemiyle işgücü piyasası arasındaki uyumun sağlanması ve okul-işletme ilişkisinin sürdürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliğine hazırız" - "Nisan 2017'den bu yana dış ticaretten muhasebeye, satış pazarlamadan finans ve mevzuat konularına kadar ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve eğitim olmak üzere 64 ayrı faaliyet düzenleyerek 10 bin kişinin eğitim almasını sağladık. Bu yılın sonuna kadar 42 eğitim faaliyeti daha düzenleyerek toplam 15 bin kişinin faydalanmasını sağlayacağız"

ATO'dan Bakan Selçuk'a ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, eğitim sistemiyle işgücü piyasası arasındaki uyumun sağlanması ve okul-işletme ilişkisinin sürdürülmesi için Milli Eğitim Bakanlı ile iş birliğine hazır olduklarını bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u ziyaret etti.

Baran, ziyarette, Türkiye ekonomisindeki son gelişmelere değinerek, zor bir süreçten geçildiğini, "ekonomik taarruza" daha çok çalışarak, üreterek ve birbirine kenetlenerek karşı durulacağını vurguladı.

Eğitim konusunun Türkiye'nin olduğu gibi ATO'nun 67 meslek komitesinin de gündeminde olduğuna dikkati çeken Baran, tüm sektörlerde mesleki yeterliliğe sahip vasıflı elemanlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Baran, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde özel sektörle eğitim kurumlarının iş birliği yaptığını belirterek, "Eğitim sistemiyle işgücü piyasası arasındaki uyumun sağlanması ve okul-işletme ilişkisinin sürdürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığımızla iş birliğine hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Ahilik değerlerinin de yer aldığı bir mesleki eğitimin toplumun geleceği açısından önem taşıdığını ifade eden Baran, bu kapsam atılan adımları aktardı.

Baran, üyelerine ve çalışanlarına ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim vermek üzere ATO İDEA şirketini kurduklarını anımsatarak, "Nisan 2017'den bu yana dış ticaretten, muhasebeye, satış pazarlamadan, finans ve mevzuat konularına kadar ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve eğitim olmak üzere 64 ayrı faaliyet düzenleyerek 10 bin kişinin eğitim almasını sağladık. Bu yılın sonuna kadar 42 eğitim faaliyeti daha düzenleyerek toplam 15 bin kişinin faydalanmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Baran, Bakan Selçuk'a ATO'nun meslek komitelerinin sektörlerine ilişkin sorun ve çözüm önerilenin yer aldığı bir dosya sundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası (ATO)ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel BaranMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5