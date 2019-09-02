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ATO'dan büyüme değerlendirmesi

- ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Türkiye ekonomisi kritik eşiği atlattı"

ATO'dan büyüme değerlendirmesi
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ekonomide ibrenin pozitife çevrileceğini belirterek, "Türkiye ekonomisi kritik eşiği atlattı." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin nisan-haziran döneminde yüzde 1,5 daralma göstermesine rağmen, bundan sonraki süreçte ibrenin pozitif yönlü olacağını vurgulayan Baran, "Büyümeden önceki son virajı geçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekteki "eksi" büyüme oranını kısa sürede pozitife çevireceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geçen yılın ortalarında tüm dünyayı etkisi altına alan ekonomik süreç, bizim de ekonomimizi etkiledi ancak zamanında uygulamaya konulan tedbirler ve reel sektöre yönelik desteklerle bu süreci en az maliyetle atlatıyoruz. Türkiye ekonomisi kritik eşiği atlattı. Bundan sonra ibre pozitif büyümeyi işaret ediyor."

Faiz oranlarının indirilmesinin yakın zamanda yatırımlara ivme kazandıracağına işaret eden Baran, faiz baskısının ortadan kalkmasının büyüme rakamlarında daha etkili hissedileceğini belirtti.



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Ankara Ticaret OdasıATOBüyümeGürsel BaranIkinci çeyrekNisan-haziran
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