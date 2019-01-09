ATO'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, toplumun çeşitli kesimlerine yönelik açıkladığı tedbir ve destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Hükümetimizin sağladığı bu destekler hem reel sektörü hem vatandaşları hem de piyasaları rahatlattığı gibi motivasyon da sağlıyor." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, kredi kartı borçlusu vatandaşların borçlarını kapatabilmeleri için 24 ve 60 aylık kredi imkanı sunulduğunu hatırlattı. Bu imkanın tüketiciler için önemine işaret eden Baran, 500 ve üzerinde sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan olarak uygulanan sigorta prim desteğinin 5 puana çıkarılmasının da istihdamı olumlu etkileyeceğini bildirdi.

Gürsel Baran, işletme yatırım kredisi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaklaşık 350 bin esnafa 22 milyar liralık kredi kullandırılmasının ve sosyal yardım alan vatandaşların 150 kilovatsaate kadar olan elektrik tüketimlerinin devlet tarafından karşılanmasının da önemli destekler arasında yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018'in son günlerinde istihdam teşvikleri, elektrik ve doğal gazla ilgili müjdeler verdiğini ve yeni yılın ilk günlerinde bu desteklere yenilerini eklediğini anımsatan Baran, şunları kaydetti:

"Destekler için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekonomi yönetimine teşekkür ediyoruz. Geçen yıl yaşanan finansal saldırıların etkileri yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Hükümetimizin sağladığı bu destekler hem reel sektörü hem vatandaşları hem de piyasaları rahatlattığı gibi motivasyon da sağlıyor. Reel sektör olarak biz de ekonomik faaliyetlerimizi üst düzeyde sürdürerek üzerimize düşeni yerine getireceğiz. 2019 yılının Türkiye'nin yeniden güçlü büyüme sağlayarak yola devam edeceği bir yıl olması için hep birlikte çalışacağız."