Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ekonomi teknoloji Bursa dünya
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

ATO'dan e-ihracat girişimi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, e-ihracatın devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini ifade etti. ATO'dan yapılan açıklamaya göre, oda tarafından e-ticaret alanındaki çalışmalara hız...

ATO'dan e-ihracat girişimi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, e-ihracatın devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, oda tarafından e-ticaret alanındaki çalışmalara hız verildi.

Bu çerçevede, ATO'nun daveti üzerine, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye'nin 2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için başlatılan "e-İhracat Seferberliği" konusunda oda üyelerini bilgilendirdi.

Yalçındağ, KOBİ'lerin küresel pazarlarda yerini alması için ilgili bakanlıkların desteği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Alibaba.com, Halkbank ve Vakıfbank iş birliğiyle yürütülen e-ihracat çalışmalarını anlattı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran da konuşmasında, cari açığın ihracatla kapatılabileceğini vurgulayarak, "İhracatla ilgili birtakım eksikliklerimiz var. 150 milyar dolar civarında ihracat yapıyoruz. Müteşebbis bir millet olduğumuzu ama bunun ihracat ayağının eksik olduğunu düşünüyorum. Bu kadar müteşebbis bir ülkede ihracatçı sayısının daha fazla olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin marka yaratması gerektiğinin altını çizen Baran, ATO olarak marka konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla üç yıldır Ankara Marka Festivali düzenlediklerini hatırlattı.

Baran, ATO'nun ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yaptığına işaret ederek, "Bütün üyelerimize ihracatı sevdireceğiz. Bunu başardığımız gün ekonomimizin de kurtuluşu olacak. E-ihracat, devlet politikası haline getirilmeli." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Alibaba.com Türkiye Temsilcisi ve E-Glober Genel Müdürü Orkan Aytulun da "e-İhracat Seferberliği" hakkında sunum yaptı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel BaranE-ticaretOrkan AytulunTürkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5