ATO'dan gazilere iftar

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti demokrasiye sahip çıkması için meydanlara davet ettiğini hatırlatarak, "O gece Cumhurbaşkanımızın basiretli liderliği ve milletimizin de cesaret ve ferasetiyle ülkemiz uçurumun eğişinden döndü." dedi.

Baran, ATO Congresium'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı 15 Temmuz ve terörle mücadele gazilerinin onuruna düzenlenen iftar programında ramazanın İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini diledi.

Türklerin tarih boyunca cesur, fedakar ve devletine bağlı olduğunu vurgulayan Baran, "Bu toprakları vatan yapan, dostuna güven, düşmanına korku veren, Türk askerinin, Türk milletinin şehitlik ve gazilik özlemidir." ifadesini kullandı.

Baran, şehit ve gazilerin bu topraklarda terör örgütlerine geçit vermemek için canlarını hiçe saydıklarını vurgulayarak, Çanakkale'yi geçilmez yapan ruhun, 15 Temmuz ruhuyla aynı olduğunu söyledi.

Baran, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti demokrasiye sahip çıkması için meydanlara davet ettiğini hatırlatarak, "O gece, Cumhurbaşkanımızın basiretli liderliği ve milletimizin de cesaret ve ferasetiyle ülkemiz uçurumun eğişinden döndü. Bir milletin lideriyle yekvücut olmasının önemini biz o gece daha iyi anladık. 15 Temmuz'da ihanet çetesinin hain planları, şehit ve gazilerimizle püskürtüldü. Vatan size minnettardır." diye konuştu.

Baran, 15 Temmuz gecesi gazilerin bedenlerini tanklara, tüfeklere siper ettiğinin altını çizerek, şehitlik ve gaziliği en kutsal makam sayan aziz milletin, hainlerin karşısında dimdik durduğunu vurguladı.

- İstikrar ortamı devam ediyor

Türkiye'ye yönelik terörist saldırıların yanında, "ekonomik terör"le de karşı karşıya olunduğuna dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Birliğimizi hedef alanlar, ekonomiyi de zayıflatıp çökerterek, bize diz çöktürmeye çalıştılar. Yüksek faiz ve döviz spekülasyonu ile Türkiye'nin ekonomik istikrarına darbe vurulması, çarkların durdurulması amaçlandı. Allah'a şükür, terörün iki türlüsü de amacına ulaşamadı.

Güçlü hükümet iradesiyle güven ve istikrar ortamı devam ediyor. Ekonomik terörün gazilerine destek olmak için biz de Odalar Birliğimizle birlikte, kaynaklarımızı seferber ettik. Düşük faizle sağladığımız krediler esnafımıza, tüccarımıza nefes aldırdı."

Baran, İstihdam Seferberliği kapsamında devletin sağladığı desteklerden yararlanan özel sektörün, yaklaşık 1,5 milyon artı istihdam hedefini yakaladığını kaydetti.

Türkiye'de savunma sanayisinin geliştiğine dikkati çeken Baran, savunma sanayisinde mililik oranının yüzde 24'lerden yüzde 60'lara geldiğini söyledi.

Baran, 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini belirterek, ekonomik cephede her göreve hazır olduklarını anlattı.