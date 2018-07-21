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ATO'dan gazilere ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti.Baran, yazılı açıklamasında, gazileri tek tek ziyaret...

ATO'dan gazilere ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Baran, yazılı açıklamasında, gazileri tek tek ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldığını ve onlara anı madalyası takdim ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin dünyanın en "maliyetli" coğrafyasında yer aldığına işaret eden Baran, "Bu Türk milletinin ilk sınavı değil, ne zaman ihtiyaç olsa Türk milleti tarih sahnesinde yerini alıyor. Hiçbir ülkenin vatandaşının yapmayacağı şeyleri yapıyor, tarih yazıyor." ifadesini kullandı.

Ziyarette ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ile ATO Meclis Üyeleri Selahattin Karaoğlan ve Bilgin Çağrı Tepebaşı da hazır bulundu.

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ATOGaziGürsel Baran
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