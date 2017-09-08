ATO'dan gıda hijyeni eğitimi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odasınca (ATO), ekim ayından itibaren Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliğiyle gıda hijyeni eğitimi verilecek.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO Akademi kapsamında ücretsiz verilecek gıda hijyeni eğitimine fırınlarda ekmek üretimi, dağıtımı ve satışında çalışanlarla fırınların uzantısı olmayan ekmek satış yerlerinde çalışanlar katılabilecek.

Eğitimde katılımcılara; gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar, personel, iş yeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fırınlarda hijyen, sanitasyon, iyi hijyen uygulamaları, gıda enfeksiyonu ve zehirlenmeleri, el yıkama, maske ve bone kullanımı, temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı konularında bilgi verilecek. Ayrıca, tam buğday ekmeği tüketiminin önemi ve sağlık üzerine etkileri, ekmek israfının azaltılması gibi hususlar üzerinde durulacak.

Eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olanlara 5 yıl geçerli hijyen eğitimi belgesi verilecek. Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü gıda mühendislerince ATO salonlarında gerçekleştirilecek eğitime katılmak isteyenlerin bilgi ve kayıt için 201 83 18 numaralı telefonu aramaları gerekiyor.

- "Gıda hijyen eğitimi zorunlu"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran konuya ilişkin değerlendirmesinde, ekmek ve ekmek çeşitleri tebliği gereği ekmek üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışanların gıda hijyeni eğitimi almalarının zorunlu olduğunu hatırlattı. Baran, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yapılacak denetimlerde belgelerini ibraz edemeyenler veya belge geçerlilik süresi dolanların 3 bin liraya varan cezai müeyyideyle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

Gıda sektöründe hijyenin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Baran, "Ekmek, ülkemizde en çok tüketilen temel gıdaların başında geliyor. Dolayısıyla ekmekte hijyen çok önemli. ATO olarak ücretsiz vereceğimiz hijyen eğitimine ekmek üretimi, dağıtımı ve satışında çalışanların katılımını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.