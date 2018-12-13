ATO'dan harita ve kadastro hizmetlerinde yerlilik vurgusu

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'de her alanda olduğu gibi harita mühendisliği alanında da gerek teknolojisinde gerekse yazılımlarında yerli ve milli üretim önemli." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Odanın Proje Hizmetleri Meslek Komitesi'nin sektörel konu ve sorunlarının ele alındığı toplantısı ATO Congresium hizmet binasında yapıldı.

Baran, buradaki konuşmasında ATO'nun 157 bin üyesinin 67 meslek komitesinde temsil edildiğini, komitelerin de sektörel konularını düzenledikleri toplantılarla masaya yatırdığını belirterek, "Sektörlerin sorunlarını ATO’da ele alıp, çözüme ilişkin ortak görüşleri kamuoyuyla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Harita ve kadastro hizmetlerinin son 15 yıllık dönemde özel sektör tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Baran, teknolojinin son imkanlarından yararlanan harita mühendislik şirketlerinin başarılı çalışmalar yaptığını kaydetti.

Baran, harita mühendislik hizmetlerinin tüm yatırım ve mühendislik hizmetlerinin alt yapısını oluşturduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Harita mühendisleri ATO'da da temsil ediliyor. Ankara harita mühendisliği alanında Türkiye'nin öncü illeri arasında yer alıyor. Harita mühendisleri insansız hava araçlarını da aktif bir şekilde kullanıyorlar. Türkiye’de her alanda olduğu gibi bu alanda da gerek teknolojisinde gerekse yazılımlarında yerli ve milli üretim önemli. Bu alanda da çalışma yapılması gerektiği kanaatindeyiz."

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiğini ve vatandaşa en doğru bilginin en kolay şekilde ulaştırıldığını kaydeden Baran, şehir haritalarının 3 boyutlu olarak yaptırılmasıyla vatandaşların aldığı hizmet kalitesinin arttığını belirtti.