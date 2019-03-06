Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda dünya mersin dosya Bursa
İş dünyasından istihdam seferberliğine destek
İstihdam seferberliği
SKAL ve Tarihi Pera
SKAL ve Tarihi Pera
Sahte plaka uyarısı
Sahte plaka uyarısı
Kadın isterse yapar
Kadın isterse yapar
Gripte Mart alarmı!
Gripte Mart alarmı!

ATO'dan "İşitme Testi Noktası"

- ATO, kulak sağlığı konusunda erken teşhis farkındalığı sağlamak amacıyla bir hafta süreyle hizmet verecek "İşitme Testi Noktası" açtı

ATO'dan
banner17

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) kulak sağlığı konusunda erken teşhis farkındalığı sağlamak amacıyla bir hafta süreyle hizmet verecek "İşitme Testi Noktası" kurdu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, "3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü" dolayısıyla kulak sağlığı konusunda erken teşhis farkındalığı sağlamak amacıyla ATO 56 No'lu Sağlık Hizmetleri Meslek Komitesi'nin, Dünya İşitme Engelliler Federasyonu (DİEF) ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri program çerçevesinde, ATO hizmet binası içine "İşitme Testi Noktası" açıldı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, her iki kulağın duyma seviyesini ölçen kioskların yer aldığı "İşitme Testi Noktası"nı ziyaret ederek, görevlilerin yardımıyla işitme testi yaptı.

İşitme kayıplarında erken teşhisin önemine işaret eden Baran, "İşitme kaybına bağlı olarak gelişen sorunların çözümü bireylerin toplumsal yaşama güçlü bir şekilde katılmasını sağlayarak yaşam kalitesini artırıyor." ifadesini kullandı.

Dünyada 360 milyon, Türkiye'de de 2,5 milyon işitme engelli bireyin bulunduğunu belirten Baran, "İşitme cihazı kullanım oranlarında Türkiye çok gerilerde. ABD’de işitme sorunu yaşayan bireylerin yüzde 20'sinin cihaz kullanırken, Türkiye'de 750 kişiden 1'i cihaz kullanıyor. İşitme cihazı endüstrisi kaliteli, güvenli ve şık tasarımlar üreterek işitme sağlığına çok büyük katkılar sunuyor. Bu cihazlar kulak içinde görünmeyen estetik yapılarıyla dışarıdan fark edilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İşitme Testi Noktası, ATO üyelerinin işitme testi yapabilmeleri amacıyla bir hafta süreyle hizmet verecek.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret OdasıATOİşitme Testi Noktası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5