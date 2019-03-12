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ATO'dan istihdam seferberliği semineri

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odasınca (ATO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliği kapsamındaki teşviklerin anlatıldığı bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.ATO'dan yapılan açıklamaya...

ATO'dan istihdam seferberliği semineri
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odasınca (ATO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan istihdam seferberliği kapsamındaki teşviklerin anlatıldığı bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis Salonu'nda düzenlenen seminerde katılımcılar tarafından istihdam sağlamak isteyenler için çok sayıda teşvik ve desteğin yer aldığı anlatıldı.

Seminerde Oda üyelerinin, devlet desteklerini uzman personelden öğrenmeleri için tam zamanlı hizmet verdikleri aktarıldı.

ATO Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ekinci, seminerdeki konuşmasında istihdam seferberliğinin tanıtımı amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ekinci, 2017'de başlatılan istihdam seferberliği çerçevesinde 1 yılda 1,5 milyon kişiye iş sağlandığını hatırlatarak, "İşverenlerimiz milli bir duruş sergilemiş, hem kendileri hem istihdam ettikleri hem de ülkemiz kazanmış, milyonlara iş, milyonlara aş olmuştu." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başlattığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) uhdesinde yürütülen "İstihdam Seferberliği 2019" kapsamında 2,5 milyon yeni istihdamın öngörüldüğünü anımsatan Ekinci, "İstihdam seferberliğini üyelerimize tanıtmak için ATO olarak bizde seferber olduk. Amacımız, üyelerimizin teşviklerden azami yararlanması, önce kendilerine sonra da ülkemize katkı sağlamalarıdır. Reel sektör olarak, zincirin en parlak halkasıyız ve devletimizin desteğiyle ışıltımız başka halkaları da aydınlatacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Ankara Ticaret OdasıATOİstihdam Seferberliği 2019Süleyman Ekinci
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