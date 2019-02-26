ATO'dan istihdam seferberliğine destek

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan "2019 İstihdam Seferberliği" programını desteklediklerini belirtti.

Baran, yazılı açıklamasında, ATO üyelerini istihdam seferberliği kapsamında uygulanan desteklerden yararlanmaya davet etti.

"Ülkemizin geleceği, güçlü bir ekonomi için Cumhurbaşkanımızın istihdam desteği çağrısını yürekten destekliyoruz." ifadesini kullanan Baran, oda üyelerinin, ATO bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi aracılığıyla istihdam destek ve teşvikleri hakkında bilgi alabileceklerini kaydetti.

Oda üyelerinin devletin istihdam, yatırım, üretim ve araştırma-geliştirmeye yönelik sağladığı bütün destekleri tek merkezden öğrenerek faydalanabildiğine işaret eden Baran, "Türkiye ekonomisi üzerinde oynanan oyunları engellemek için ekonomimizi tahkim etmemiz gerektiğini biliyoruz. İstihdam bunun yollarından biri." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, hükümetin istihdama yönelik asgari ücret desteği, prim teşviki başta olmak üzere farklı teşvikler sağladığını da kaydetti.

- "Ekonomik saldırının izleri silinmeye başladı"

Ülke ekonomisine yönelik geçen yılın ağustos ayında yapılan saldırıların izlerinin silinmeye başladığını ve finansal değerlerde iyileşme yaşandığını kaydeden Baran, bu süreçte devletin sağladığı teşviklerin önemli olduğunu vurguladı.

Bu teşviklerin, üretim ve istihdam artışı için büyük fırsat yarattığını belirten Baran, "Ülke olarak sahip olduğumuz zenginliklerden en önemlisi genç nüfusumuz. Üretim yapan bir nüfus, güçlü bir ekonomi ortaya çıkartacak. Bu konuda hükümetimizin hayata geçirdiği çok sayıda teşvik ve destek mevcut. Üyelerimizi, hükümetimizin bu desteklerinden faydalanmaya, artı istihdam sağlamaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Baran, genç nüfusun verimli kullanılması suretiyle 2023 hedeflerine yürümek için istihdam seferberliğine destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, ATO üyelerinin devlet destekleri konusunda bilgi sahibi olmaları için "Devlet Destekleri 2019" kitabı hazırlandığını da kaydetti.











