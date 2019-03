ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kırmızı etin kas dokusu, yağ miktarı ve yaş gibi kriterlere göre sınıflandırılması ve pazar fiyatının da bu kriterlere göre belirlenmesine yönelik düzenlemenin, üreticiyi ve tüketiciyi koruyacağını belirterek, "Karkas ette sınıflandırma yapılmasıyla et kalitesi artacak ve fiyatlandırmada standardın yakalanması mümkün olacak. Bu sayede ticaret hacmi artacak ve piyasa canlanacak." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Sığır Karkaslarının Sınıflandırılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"na ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

ATO'nun 5 no'lu Hayvansal Üretim Meslek Komitesinin uzun süredir karkas ette sınıflandırma yapılmasına yönelik çalıştığı ifade edilen açıklamada, komitenin, 2013 yılından beri Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD'de kullanılan et derecelendirme sisteminin Türkiye'de de uygulanması için hazırlık yaptığı bildirildi.

Komitenin, yaptığı çalışmaları Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Hayvan Besleme Bilim Derneği, Ankara Zootekni Derneği, Veteriner Hekimler Merkez Birliği Konseyi, Ankara Kasaplar Federasyonu ve Ankara Ticaret Borsası olmak üzere 6 kuruluşa ilettiği ve buralardan görüş aldığı belirtildi.

Ankara'da hayvansal üretim yapan şirketleri temsil eden komitenin, çalışmalarını önceki dönem Tarım ve Orman bakanlarına da sunduğu bildirilerek, ilgili taslağa komite üyelerinin katkı sağlamasının önemine işaret edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ATO Başkanı Baran, söz konusu yönetmelik taslağının sektöre canlılık getireceğini belirtti. Baran, şunları kaydetti:

"Kırmızı etin kas dokusu, yağ miktarı ve yaş gibi kriterlere göre sınıflandırılması ve pazar fiyatının da bu kriterlere göre belirlenmesi üreticiyi de tüketiciyi de koruyacak. Karkas ette sınıflandırma yapılmasıyla et kalitesi artacak ve fiyatlandırmada standardın yakalanması mümkün olacak. Bu sayede ticaret hacmi artacak ve piyasa canlanacak."