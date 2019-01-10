ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, hükümetin reel sektöre yönelik desteklerinin KOBİ Değer Kredisi paketiyle taçlandırıldığını belirterek, "Üretim ve istihdamın çok önemli bölümünü sağlayan KOBİ'lerin desteklenmesi ekonominin kan dolaşımını hızlandıracaktır." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KOBİ Değer Kredisi paketini değerlendirdi.

Hükümetin, Türkiye ekonomisinin döviz merkezli saldırılarla kuşatma altına alınmaya çalışılmasından bu yana reel sektörü, finansman destekleri başta olmak üzere birçok alanda desteklediğine işaret eden Baran, KOBİ Değer Kredisi paketi için Bakan Albayrak'a teşekkür etti.

Baran, ekonomide yaşanan sıkıntının kısa sürede dengelendiğinin altını çizerek, üst üste yapılan müjdeli açıklamalarla reel sektörün sadece finansal açıdan değil, moral ve motivasyon olarak da desteklendiğini bildirdi.

13 bankanın katılımıyla sağlanan KOBİ Değer Kredisi destek paketinin önemine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye'de firmaların yaklaşık yüzde 95'ini oluşturan KOBİ'lerimiz istihdamın yüzde 65-70'ini sağlıyor. Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan, üretimin önemli bölümünü sırtlayan KOBİ'lerin finansman ihtiyacının karşılanması, istihdam, üretim ve yatırım konularında itici güç olacaktır. Başta imalatçı ve ihracatçılar olmak üzere, yıllık cirosu 25 milyon liranın altında olan işletmelerimiz toplam 20 milyar liralık paketten yararlanarak, rahat nefes alıp faaliyetlerini sürdürecekler. 6 ay geri ödemesiz ve aylık yüzde 1,54 faiz oranıyla verilecek kredi KOBİ'lerin faaliyetlerini artıracak, bu da bir anlamda ekonominin kan dolaşımını hızlandıracaktır."