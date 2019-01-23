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ATO'dan kongre ve fuar turizmi atağı

- Ankara Ticaret Odası heyeti, Roma temasları kapsamında kongre ve fuar turizmi konusunda incelemelerde bulundu - ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay: - "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ankara'da ulusal ve uluslararası 100 kongreye ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz"

ATO'dan kongre ve fuar turizmi atağı
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) heyeti, Roma temasları kapsamında kongre ve fuar turizmi konusunda incelemelerde bulunarak Roma ve Lazio Kongre Bürosunu ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Türk Hava Yollarının (THY) 60 yıl aradan sonra başlattığı Ankara-Roma direkt uçuşuyla İtalya'ya giden ATO heyeti, kongre ve fuar turizmi konusunda temaslarda bulundu.

ATO Başkanı Yardımcısı Temel Aktay başkanlığındaki temaslar kapsamında, Roma ve Lazio Kongre Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi Daniele Brocchi, Başkan Yardımcısı Stefano Fiori, Operasyon Müdürü Monica Conti ve Roma'nın iki ayrı kongre ve etkinlik merkezini aynı çatı altında toplayan Roma Kongre Grup Temsilcisi Francesca Maralli ile toplantılar yapıldı.

Aktay ve beraberindeki heyetin, bölgedeki kongre turizmi çalışmaları hakkında bilgi aldığı toplantıda, Roma'nın dünya kongre ve fuar turizmindeki yeriyle sektörel gelişmeler değerlendirildi.

ATO'nun Ankara'da kongre ve fuar turizmi alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında muhataplarına bilgi veren Aktay da Avrupa'nın ikinci en büyük kongre merkezi Congresium Kongre ve Sergi Salonu'nun ATO'ya ait olduğunu bildirdi.

Aktay, ATO'nun kentte uluslararası fuar düzenlemek için yapımına başlanan Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin de ortağı olduğuna dikkati çekerek, Ankara'nın kongre turizmi alanında önünü açmak için 2014 yılında ATO bünyesinde Kongre ve Ziyaretçi Bürosu kurduklarını ve Uluslararası Kongre ve Toplantılar Birliğine de üye olduklarını anlattı.

Ankara Kongre ve Ziyaretçi Bürosunun daha etkin çalışabilmesi amacıyla bir fizibilite raporu hazırlandığına işaret eden Aktay, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ankara'da ulusal ve uluslararası 100 kongreye ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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Ankara Ticaret OdasıKongre TurizmiTemel Aktay
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