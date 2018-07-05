Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Bankacılık sektörü Tanrıkulu piyasalar
Microsoft'a atama
Microsoft'a atama
Avrupa'ya sattılar
Avrupa'ya sattılar
Bu yıl bol olacak
Bu yıl bol olacak
İsyan ettiler
İsyan bayrağını çektiler
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor

ATO'dan sel mağduru iş yerlerine ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son dönemde yoğun yağışlar sonucu meydana gelen su baskınlarından zarar gören Sıhhiye'deki ATO üyesi iş yerlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.ATO'dan...

ATO'dan sel mağduru iş yerlerine ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son dönemde yoğun yağışlar sonucu meydana gelen su baskınlarından zarar gören Sıhhiye'deki ATO üyesi iş yerlerini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Sıhhiye Sağlık Mahallesi'nde medikal ürün satışı alanında faaliyet gösteren yaklaşık 30 ATO üyesi firmayı ziyaret etti.

Yoğun yağışlar sonrasında oluşan su baskınlarında iş yerleri ve depoları hasar gören ATO üyelerinden bilgi alan Baran, firmalardan uğradıkları zararı raporlamalarını istedi.

Baran, bölgede ticaret yapan ATO üyelerinin yaralarının geçici olarak sarılmasının yeterli olmadığını belirterek, altyapı başta olmak üzere sorunların çözümü için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesine konuyu aktaracaklarını bildirdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret OdasıGürsel BaranSel Mağdurları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5