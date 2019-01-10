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ATO'dan SERÇEV MTAL'e ziyaret

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Milli Eğitim Bakanlığının Serebral Palsili Çocuklar Derneği iş birliğiyle kurduğu SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti

ATO'dan SERÇEV MTAL'e ziyaret
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, serebral palsili çocukların öğrenimlerine devam edebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığının Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) iş birliğiyle kurduğu SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine (SERÇEV MTAL) ziyarette bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran ziyarette, Türkiye'nin serebral palsi hastası çocuklar için kurulan ilk lisesi SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında, Okul Müdürü Dilek Saran'dan bilgi aldı.

Normal çocuklarla serebral palsili çocukların bir arada eğitim gördüğü okulda incelemelerde bulunan Baran, yaptığı konuşmada özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri desteklemenin önemine dikkati çekti. Eğitimin her insanın en temel hakkı olduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

"Ayırmaksızın bütün çocuklarımızın topluma hem de istihdama kazandırılmasını önemsiyorum ancak özel eğitimle desteklenmesi gereken çocuklarımız için gösterilen bu çaba ayrıca takdire şayan. İş insanları olarak bizlerin iş yerlerimizde engelli çocuklarımız için imkan yaratıp, ekonomiye katkı sağlamaları için önayak olması gerekiyor. Engelleri aşarak eğitim gören çocuklarımıza iş hayatında yer verelim."

Baran, okulda derslikleri gezerek, çocuklarla sohbet etti ve başarı dileklerini iletti.

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ATOGürsel BaranMTALSERÇEV
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