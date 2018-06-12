ATO'dan Şimşek'e sektör dosyası

ANKARA (AA) - Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ankara Ticaret Odası (ATO) üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sahur yaptı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, programda Oda komiteleri tarafından hazırlanan sektörel sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı bir dosyayı Şimşek'e sundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Şimşek, oda üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı ATO Congresium'daki sahur programına katıldı. Baran, etkinlikte Şimşek'e, oda komiteleri tarafından hazırlanan sektörel sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bir dosya takdim etti.

Ankara ekonomisi hakkında da kısa bilgiler veren Baran, Türkiye'nin bu yıl ilk çeyrekte sağladığı yüzde 7,4'lük büyümenin önemine dikkati çekerek, "Ekonomi enstrümanlarıyla spekülasyon yaparak Türkiye üzerinde oyun oynayanlar başarılı olamadı. Her ne yaparlarsa yapsınlar ülkenin üzerine kara bulutları sermeye kimsenin gücü yetmeyecek." ifadesini kullandı.

Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal'in ev sahipliğini yaptığı sahur programına, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı İlhan Erdal, Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Eda Ersoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ATO Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleriyle meclis ve komite üyeleri de katıldı.