ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından Ankara ile Tayvan arasındaki ticari ilişkilerin artırılması amacıyla düzenlenen toplantıda, Tayvan'daki yatırım ve iş birliği fırsatları ele alındı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO’nun, Tayvan Ticaret Merkezi (TAITRA) ile birlikte düzenlediği "Tayvan ile Ticaret, Yatırım ve İş Birliği Fırsatları Toplantısı"nda ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal, toplantıda yaptığı konuşmada, Tayvan ile dış ticareti geliştirmek istediklerini belirtti.

İki ülke ticari ilişkilerini arttırmak amacıyla 2014 yılı ekim ayında ATO ile TAITRA arasında bir iş birliği protokolü imzalandığını ve karşılıklı iyi ilişkiler kurulduğunu hatırlatan Deryal, "Tayvan'la dış ticareti geliştirmek için ATO olarak elimizden ne geliyorsa yapma gayretindeyiz. Türkiye’nin kalkınması, ülkemizin ve nesillerimizin geleceği için daha çok üretmek ve daha çok satmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Deryal, üreticilerin önünü açacak etkinlikler yapıp, dış ticareti canlandırmaya çalıştıklarını belirterek, üretilen ürünlerin tanıtılması ve dışarıya satılmasıyla ilgili her türlü çalışmayı da yaptıklarını kaydetti.

Ankara'nın tekstil, mobilya, havacılık, savunma sanayi sektörüyle birçok kulvarda öne çıktığına dikkati çeken Deryal, şunları kaydetti:

"Özellikle medikal sektörde yaptığımız çalışmalar önemli bir noktaya geldi. Bunun dışında geliştirebileceğimiz makine sanayi, savunma, mobilya, tekstil gibi sektörlerimiz var. Türkiye’nin mobilya sektörünün kalbinin attığı Siteler, Ankara’da bulunuyor. İvedik ve OSTİM Organize Sanayi Bölgelerimizde savunma ve makine sanayi sektörlerinde çok ciddi bir altyapımız var. Tayvan’ın bizden daha ileride olduğu konularda da istifade etmek isteriz."

Tayvan Ticaret Merkezi Direktörü Suna Chen de kurum olarak amaçlarının ülkeler arası ticareti artırmak olduğuna işaret ederek, "ATO ve TAITRA kardeş kuruluşlar. ATO’da iş fırsatları yaratmak için toplantılar organize ediyoruz. Tayvan Türkiye’den çok uzak değil, 11 saatte direkt uçuş ile ulaşım sağlanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda Tayvan'da ticari iş birliği fırsatları, Türk firmalarına verilen teşvikler ve yatırım olanakları hakkında da sunum yapıldı.