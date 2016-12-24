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ATO'dan Vali Topaca'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, uygulamaya koyacakları projeler hakkında Ankara Valisi Ercan Topaca'yı bilgilendirdi.ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet Topaca'yı...

ATO'dan Vali Topaca'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, uygulamaya koyacakları projeler hakkında Ankara Valisi Ercan Topaca'yı bilgilendirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet Topaca'yı makamında ziyaret etti.

Burada konuşan Baran, terörün sadece Türkiye'nin değil, küresel bir ortak sorun olduğuna dikkati çekerek, terörle mücadelenin ulusal bir sorun olarak benimsenmesi ve her kesimin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurguladı.

Ankara'nın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik uygulamaya koyacakları projeler hakkında Topaca'ya bilgi veren Baran, şehrin ekonomik anlamda kalkınması için havayolu ulaşımı konusunun önemine dikkati çekti.

Ankara'dan 3 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 20 destinasyon olduğu halde, İstanbul üzerinden aktarmalı uçuş yapmak zorunda kalındığını belirten Baran, "Üç saatte Berlin'e gidilebilecekken, doğrudan uçuş olmadığı için İstanbul'a oradan Berlin'e geçmek için bir gün harcamak gerekiyor. Bugün teknolojideki gelişmeler dünya ticaretini de geliştirdi. İnternet teknolojisi sayesinde anlık işlemler, alım satımlar yapılıyor. Saniyeler bile önemliyken işadamlarımız zamanını yollarda geçirmesin." ifadesini kullandı.


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