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ATO'dan "VIP transfere" çözüm talebi

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "VIP transfer hizmeti yapanlara 'korsan taşımacılık' gerekçesiyle cezalar yazılıyor. Bu hizmeti veren firmalarımızın hepsi kayıtlı, yasal firmalar"

ATO'dan

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, VIP transfer hizmeti yapanlara "korsan taşımacılık" gerekçesiyle ceza yazıldığını belirterek, "Bu hizmeti veren firmalarımızın hepsi kayıtlı, yasal firmalar." uyarısında bulundu.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet Ankara Valisi Ercan Topaca'yı ziyaret etti.

Baran ziyarette, Topaca'ya Esenboğa Havalimanı'nda VIP transfer hizmeti sunanlara korsan taşımacılık yaptıkları gerekçesiyle para cezası uygulandığını aktardı.

Söz konusu sorunun çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını isteyen Baran, "Ankara’ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimizin havaalanından alınıp konaklama, toplantı ve kongre merkezi gibi yerlere ulaştırılması gerekiyor. Misafirlerimize VIP transfer hizmeti sunan bu araçlar havaalanı çıkışında durduruluyor ve ceza yazılıyor. Misafirlerimiz de zor durumda kalıyor. Bu hizmeti veren firmalarımızın hepsi kayıtlı, yasal firmalar." ifadesini kullandı.


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