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ATO'dan yerli ürün tercihi

- ATO Başkanı Gürsel Baran: - "ATO olarak, mal ve hizmet tedariklerinde yerli malına öncelik tanıyacağız" - "Satın alacağımız ürünlerde maliyeti yüksek dahi olsa yerli ürünü ithal ürüne tercih edeceğiz"

ATO'dan yerli ürün tercihi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ATO olarak, mal ve hizmet tedariklerinde yerli malına öncelik tanıyacaklarını belirterek, "Satın alacağımız ürünlerde maliyeti yüksek dahi olsa yerli ürünü ithal ürüne tercih edeceğiz." dedi.

Baran, ATO'da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte düzenlediği basın toplantısında, son günlerde ekonomik cephede bir taarruzla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Göreve geldikleri günden bu yana milli seferberlik şuuruyla hareket ettiklerini ifade eden Baran, ATO hizmet binası projesini ertelediklerini belirtti. Baran, "Bina yapmak için ayıracağımız kaynağı, üyelerimize uygun koşullarda fon sağlamak üzere ayırıyoruz. Daha önce iki kez yaptığımız ve toplamda 2,5 milyar liralık fon oluşturduğumuz düşük maliyetli nefes kredisi örneklerinde olduğu gibi üyelerimize yeni bir nefes kredisi başlatılması için girişimde bulunacağız." diye konuştu.

ATO olarak, mal ve hizmet tedariklerinde yerli malına öncelik tanıyacaklarına vurgu yapan Baran, "Satın alacağımız ürünlerde maliyeti yüksek dahi olsa yerli ürünü ithal ürüne tercih edeceğiz. Biz biliyoruz ki kullandığımız her ithal ürün o yabancı ülkenin istihdamına, üretimine, vergisine katkı sağlıyor. Bu katkının kendi ülkemizde kalmasına bugüne kadar gösterdiğimizin üzerinde itina göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, ABD'nin diplomasinin bütün kurallarını hiçe sayarak sakat bir irade ortaya koyduğunu ifade ederek, ATO üyelerinin bu ülke mallarına karşı gerekli tavrı alacağına inandığını söyledi. Baran, "Üyelerimizi yerli ve milli üretimi desteklemeye ve tüm alımlarında bu konuya duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

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