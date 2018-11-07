Atom karınca ABD’ye Kentucky’den girecek

Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip olan Hadımköy Arnavutköy Sanayici Ve İşadamları Derneği (HASİAD) atağa kalktı.Başkanlığını iş dünyasının atom karıncası olarak bilinen Hüseyin Bozdağ’ın yaptığı HASİAD bir türlü istenen ticari ilişkiyi kuramadığımız ABD’yi hedef alan çalışmayı başlattı.

Bu ülkede yeni yatırım ve fırsatları yakalayabilmek için atağa geçen HASİAD Kentucky Eyaleti Avrupa Temsilcileri Mr.Morgan Pierstroff ile bir toplantı düzenledi.

HASİAD Başkanı Hüseyin Bozdağ, Kentucky’nin dünyanın en büyük otomotiv devlerinden Toyota’nın üretim merkezi olduğuna dikkat çekerek bu bölgeye otomobil yan sanayinin çıkarma yapması için düğmeye bastı.

Yedek parçadan,, döşemelik kumaşa her türlü ürün için fırsatlar olduğunu söyleyen Bozdağ, bu konuda aracılık için ilk adımın atıldığını söyledi.

Konuk heyetle buradaki bulunan sanayicilerin kısa sürede çok önemli görüşmeler yaptığını belirten Bozdağ, somut sözleşmelerin imzalanmasının gündemde olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti:

. Daha yolun başında olmamıza rağmen 2 firmamız sözleşme yaptı. Bir firmamız makine üretimi diğeri de tekstil alanında bu eyalete yatım yapacak.

. Sarada yeni çalışmalar var. Diğer eyaletlerin temsilcilerini de ağırlayacağız. Hadımköy-Arnavutköy bölgesinde 80 bin çalışımız bulunuyor.

. Yıllık ortalama 10 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 7’sini yapıyoruz.

. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve Kanal İstanbul un kesiştiği noktada bulunuyoruz.

. bu avantajlarımızı değerlendirip üretimini ve ihracatını artırmam, şeni pazarlara açılmak istiyoruz.

. Kentucky eyaletinin temsilcisinin Türkiye ye gelip ABD deki yatırım fırsatlarını anlatmasının ülkeye verilen önem açısından önem arz ediyor.

. Burada oluşacak sinerji ile fuarlara katılmadan ciddi iş birliği yapabiliriz. Ayrıca hukuki alt yapı dahil tüm imkanlar hazır.

. Kentucky eyaletinde önemli yatırım fırsatları var. Eyaletin coğrafi avantajlarıı biliniyor.

. Kentucky eyaleti ile Türkiye arasındaki 300 milyon dolarlık ticareti iki katına çıkarmanın mücadelesi içerisinde olacağız.

. ABD ile 15 milyar dolarlık ticaretin de 30 milyar dolara çıkmaması için hiçbir neden yok. Kentucky 9,2 milyar dolar yabancı yatırım alırken biz 6 milyar dolarlık yatırım aldık.

. Ekonominin çarkları nerede dönüyorsa orayla ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyoruz.Türkiye, Kentucky eyaleti için cazip bir partner.

ABD nin Kentucky Eyaleti İş ve Kalkınma Bakanlığı Avrupa Direktörü Morgan Pierstroff görüşmede şu noktaların altını çizdi:

. Türkiye bizim için çok önemli. Türkiye ekonomisinin son yıllarda yakaladığı büyüme ve ivme nedeniyle ilişkileri artırmak istiyoruz.

. Kentucky ile Türkiye arasındaki yıllık ticaret hacmi 2017 de 300 milyon dolara ulaşmış. Bunu ileriye taşımak istiyoruz.

. Dünyanın başka yerlerinde faaliyet gösteren, başarılı olan Türk şirketlerinin bizim imkanlarımızı, fırsatlarımızı kullanarak daha da büyüyüp, dünyanın farklı yerlerine ulaşıp ABD gibi büyük bir ekonomide söz sahibi olmasına önayak olmak konusunda iyi bir partner olabiliriz.

