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ATO'nun bankalardan destek talebi

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran: - "Üretmek, ticaretimizi, ihracatımızı artırmak derdindeyiz, bankalardan destek bekliyoruz"

ATO'nun bankalardan destek talebi
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ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, reel sektör ve finans sektörünün bir araya gelmesinin faydalı sonuçlar doğurduğunu belirterek, "Üretmek, ticaretimizi, ihracatımızı artırmak derdindeyiz, bankalardan destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, 1 Şubat'ta düzenlenen "Reel Sektör ile Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı"nı değerlendirdi.

Gürsel Baran, "Reel sektörün, faaliyetlerini sürdürmek için desteğine ihtiyaç duyduğu finans sektörüyle karşılıklı bir araya gelmesi ve sorunlarını ilk elden ifade etmesi açısından çok faydalı bir buluşma oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Reel sektör ile finans sektörünün birbiriyle bağlantılı olduğunun, biri olmadan diğerinden söz edilemeyeceğinin altını çizen Baran, iki kesimin de faaliyetlerini istikrarlı sürdürmesinin ülke ekonomisine pozitif yansıyacağına işaret etti. Baran, şunları kaydetti:

"Hepimiz aynı gemideyiz. Reel sektör ile finans sektörünün bir araya gelip birbirini anlayıp dinlemesi faydalı sonuçlar doğuruyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle birlikte üretmek, ticaretimizi, ihracatımızı artırmak derdindeyiz, bankalardan destek bekliyoruz."

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ATOGürsel BaranReel Sektör
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