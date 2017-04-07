Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

"ATO’nun evrak yükünü azalttık"

- ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: - "E-belge hizmetiyle oda kayıt sureti, faaliyet ve ihale durum belgesini internet üzerinden vermeye başladık. E-belge hizmeti sayesinde ATO’nun evrak yükünü yaklaşık yüzde 65 azalttık"

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, e-belge hizmetiyle oda kayıt sureti, faaliyet ve ihale durum belgesini internet üzerinden vermeye başladıklarını, bu sayede ATO’nun evrak yükünü yaklaşık yüzde 65 azalttıklarını belirtti.

ATO'dan yapılan açıklamada, Oda ile Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) arasında, üyelerin bilgilerinin güncellenmesi, mali müşavirlerin üyeler adına yürüttükleri işlemlerin hızlandırılması ve kolaylaştırılması amacıyla iş birliği ve hizmet alımı protokolü imzalandığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Baran, çözüm odaklı çalışmalar yaptıklarını belirterek, "ASMMMO ile çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her sorunda beraber çalışalım, omuz omuza verelim." ifadesini kullandı.

Baran, e-belge hizmetiyle oda kayıt sureti, faaliyet ve ihale durum belgesini internet üzerinden vermeye başladıklarını, bu sayede ATO’nun evrak yükünü yaklaşık yüzde 65 azalttıklarını kaydetti.

Söz konusu protokol kapsamında ASMMMO üyeleri, ATO üyelerinin bilgilerini güncelleyerek 31 Mayıs'a kadar Odaya teslim edecek. Bilgiler, ATO dışında herhangi bir kurum veya kuruluşla paylaşılmayacak. Taraflar arasında iş birliğini sağlamak amacıyla toplantılar, seminerler ve çalıştaylar düzenlenecek.


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler OdasıATOGürsel Baran
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5