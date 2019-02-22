ATSO, AB projelerinden 2 milyon 650 bin avroluk fon sağladı

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ticareti geliştirmek için AB projelerinden 2 milyon 650 bin avroluk fon sağladıklarını belirtti.

Çetin, yaptığı açıklamada, ATSO Dış Ticaret Kulübünce düzenlenen "Brezilya Ülke Günü"nde, Brezilya'daki yatırım fırsatları ve ihracat olanaklarını değerlendirdiklerini ifade etti.

Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci fırsata çevirip iç piyasayla yetinmeyen, dünyaya açılmak isteyen işletmeleri desteklediklerini belirten Çetin, "Türkiye ne olursa olsun, üretmeyi birçok ülkeden daha iyi biliyor. Özellikle Antalya'da turizm ve tarımda müthiş bir bilgi birikimine sahibiz. Bu birikimi güçlü şekilde uluslararası piyasalara açmalıyız." ifadelerini kullandı.

ATSO'nun, hükümetin desteğiyle hayata geçirilen Ur-Ge projelerine yenilerini eklediklerini bildiren Çetin, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada, ATSO üyeleri Vietnam'dan Amerika'ya kadar dünyanın hemen her ülkesine ihracat yapar hale geldiler. Şimdi tarım Ur-Ge'mizin ikincisini yürütüyoruz. 7-13 Nisan'da tarım Ur-Ge'ye dahil 20 firmamız Brezilya'ya gidecek. İnanıyorum ki hem bilgi paylaşımı hem de ticari bağlantı noktasında son derece faydalı bir iş seyahati olacaktır."

ATSO bünyesindeki Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin bir proje üretim merkezi gibi çalıştığını vurgulayan Çetin, "Bugüne kadar ATSO olarak tüm AB projelerinden 2 milyon 650 bin avroluk fon sağladık ve bunu Antalya ticaretini geliştirme vizyonu ile kullandık. Avrupa İşletmeler Ağı Projemizle de dünyanın dört bir yanındaki işletmelerle üyelerimizi eşleştiriyor, yeni iş birliklerine yönlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- İhracatta Brezilya'ya ağırlık verilecek

Antalya ve Brezilya arasındaki ilişkilere de değinen Çetin, şöyle devam etti:

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2018'de 3,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş. Ancak bu ticaret Türkiye aleyhine büyüyor. 2018'de ihracatımız 489 milyon dolar, aynı dönemde ithalatımız ise 3,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Antalya olarak Brezilya'ya ihracatımız 3,9 milyon dolar, ithalatımız 11,1 milyon dolar düzeyinde. Odamıza kayıtlı 3 bin 546 yabancı sermayeli firma içinde Brezilya sermayeli sadece 1 firma bulunuyor. Antalya'ya gelen 13 milyonu aşkın turist içinde Brezilyalı konuklarımızın sayısı bin 809'dur. Rakamlar bize Türk iş dünyasının Brezilya’yı henüz keşfedemediğini, Brezilyalı yatırımcı ve turiste de Antalya’yı tanıtmamız gerektiğini gösteriyor."