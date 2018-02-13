ATSO Piyasa Anketi Değerlendirme Toplantısı

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "ATSO olarak 2018 yılını 'Antalya 4.0' ilan ettik. Antalya'nın tarım 4.0'ı, sanayi 4.0'ı, turizm 4.0'ı için çalışacağız. Burada herkese çok iş düşüyor." dedi.

Çetin, ATSO tarafından yapılan "2017 Değerlendirme 2018 Beklenti ve Piyasa Anketi"ne ilişkin bir otelde düzenlenen toplantıda, 29 Mart'ta ekonomide büyüme verilerinin açıklanacağını, yüzde 7'yi aşan bir oranla Türkiye'nin dünyada en yüksek büyümeyi gerçekleştiren ülkelerden biri olacağını söyledi.

Avrupa ekonomisinin canlanması, kredi ve istihdam teşvikleri, dayanıklı tüketimde vergi indirimi, turizmde Antalya öncülüğündeki artışın büyümede baz etkisi yarattığını aktaran Çetin, sanayideki çarkların çalışmaya başladığını, reel kesim güven endeksinin son aylarda iyileştiğini dile getirdi.

2017 büyümesinin baz etkisiyle istisnai bir durum olduğunu, 2018 büyümesinin yüzde 5'e yakın düzeyde olacağının tahmin edildiğini belirten Çetin, "Geçen yıl iç taleple büyüdük, bu yıl ihracatla büyüyeceğiz. Bu nedenle iç piyasaya çalışan KOBİ'ler ve küçük işletmeler zorlanacaktır." dedi.

Çetin, ekonomideki olumsuzlukları; işsizlik, finansman, tasarruf azlığı, cari açık ve döviz ihtiyacıyla ihracatın katma değeri ve teknolojik içeriklerinin halen çok düşük olması olarak sıraladı.

Ekonominin en önemli konusunun ise sanayi 4.0, akıllı ekonomi ve yeşil ekonomiye geçiş olduğunu anlatan Çetin, "Hem yapısal reformları yapmalı hem de akıllı ve yeşil ekonomiye geçişi zorlamalıyız. Aksi halde 10 bin dolarlık gelir tuzağından kurtulmamız zor olacaktır." diye konuştu.

- Antalya'nın ekonomi performansı

Antalya ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çetin, 2016 yılının Antalya için son 20 yılın en zor dönemi olduğunu, 2016 krizinin etkilerinin Antalya'da Türkiye ekonomisine göre daha ağır olduğunu söyledi.

Tarım ihracat ve turizmde yaşanan sorunların doğrudan kent ekonomisini etkilediğini vurgulayan Çetin, yabancı turist sayısında 10 yıl geriye, 2006 yılına geri dönüldüğünü, birçok otelin sezonda bile kapalı kaldığını hatırlattı. Çetin, 2017 yılının ise Antalya'nın, Türkiye ekonomisine göre daha iyi bir performans gösterdiği bir dönem olduğunu bildirdi.

ATSO olarak kent merkezindeki ticarete ilişkin Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde bin 38 iş yerinde bir anket yaparak Antalya ticaretinin fotoğrafını çektiklerini belirten Çetin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üç ilçemizde bin 38 iş yeriyle anket yaptık. Ticaretin resmini ortaya koyacak uygunlukta bir dağılım seçtik. İlk sırada market ve gıda satan iş yerleri ve yeme-içme sektörü gelmektedir. Üçüncü sırada giyim gelmektedir. İş yerlerinin yüzde 92'si kira, yüzde 8'i mülk sahibi ve kiracı oranında önceki yıllara göre artış var. İş yerlerinin yüzde 71'i tek işletme, yüzde 11'i bayi, diğerleri şube. Önceki yıla göre tek işletme azalmış, özellikle bayi oranı artmış. İş yerlerinin yüzde 76'sında ortaklık yok, yüzde 24'ü ortaklı. Sektördeki faaliyet yılı 3 yıldan daha az olan iş yerleri sert bir düşüşle yüzde 17 oranına gerilemiş. 2016 yılındaki kriz kent merkezinde yeni şirketlerin girişini yavaşlattı. Turizm sektöründen doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini beyan eden iş yeri oranı yüzde 88'e çıkmış. Ankette bizi memnun eden nokta beklentilerdeki iyileşmedir. 2018 sezonuna ümitli bakan iş yeri sayısı ciddi oranda artmıştır. Bu da ilginç bir sonuçtur. 2018'de turizmin daha iyi olacağı beklentisi hakimdir. Sektörde en önemli sorun olarak durgunluk sorunu ilk sıradadır. İş yerlerinin istedikleri önlemlerin başında vergi ve prim indirimi gelmektedir."

- Antalya 4.0

ATSO olarak her çalışma yılına bir isim verdiklerini, o konuda bir farkındalık çalışması yaptıklarını anımsatan Çetin, geçen yılın temasının inovasyon olduğunu, bu yıl ise "Antalya 4.0" temasını seçtiklerini bildirdi.

Endüstri 4.0'ın sadece sanayi sektörünü ilgilendiren bir konu olmadığını ifade eden Çetin, sanayi 4.0'ın yanı sıra tarım 4.0, ticaret 4.0, turizm 4.0, kent 4.0 konularını da içeren bir "Antalya 4.0" çalışmasına başlayacaklarını kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından akıllı trafik, akıllı sağlık gibi projelerin başlatıldığını fakat akıllı ve entegre otomasyonun bütün sektörleri ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Çetin, bu konuda ilerlemek gerektiğini dile getirdi. Çetin, "Bu konuda ilk adımı 3 Mart'ta sayın Valimizin öncülüğünde bir arama konferansı ile atacağız. ATSO olarak 2018 yılını 'Antalya 4.0' ilan ettik. Antalya'nın tarım 4.0'ı, sanayi 4.0'ı, turizm 4.0'ı için çalışacağız. Burada herkese çok iş düşüyor." dedi.