ATSO'da İhracat Destek Ofisi açıldı

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ihracatçı sayısını artırmak, üyelerini ihracat destekleri hakkında bilgilendirmek amacıyla ATSO bünyesinde İhracat Destek Ofisi'ni hizmete açtıklarını bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından İhracat Destek Ofisi İşbirliği Protokolü'nün imzalandığını, bu kapsamda Antalya İhracat Destek Ofisi'nin de ATSO'da faaliyetlerine başladığını kaydetti.

Türkiye'nin karşı karşıya olduğu ekonomik sorunların başında cari açık probleminin yer aldığını ifade eden Çetin, "Bu hastalığın tedavisi ihracatı artırmaktan geçiyor. İhracat yapma potansiyeli olan birçok şirketimizin halen kabuklarını kırıp uluslararası pazarlara çıkamadıklarını görüyoruz. İhracat Destek Ofisimiz ile ihracatın önündeki görünmez duvarları ortadan kaldırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ATSO olarak, Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme (UR-GE) projeleri ile bugüne kadar birçok üyeyi ihracat yapar hale getirdiklerini, Dış Ticaret Kulübü kurduklarını belirten Çetin, şöyle devam etti:

"İhracat Destek Ofisi ile bu çalışmalarımız daha da güçlü şekilde devam edecek. Firmalarımıza ihracat süreçlerini, ihracat desteklerini anlatacağız. E-ihracat potansiyeli olanları dijital kanallara yönlendireceğiz. Ofisimiz, ihracatçılarımıza kılavuz kaptanlık yapacak. İhracat Destek Ofisi aracılığıyla bölgemizin ihracat rakamlarını daha yukarı taşımak hem de ekonomiye yeni ihracatçılar kazandırmak arzusundayız."