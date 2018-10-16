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ATSO'dan enflasyonla mücadeleye destek

- ATSO Başkanı Davut Çetin: - "Biliyoruz ki enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı destekliyoruz" - "Kamunun ve özel sektörün birliktelikle, ortak akılla, doğru adımlarla destekleyeceği bir program Türkiye ekonomisini rahatlıkla enflasyon-faiz-döviz sarmalından çıkarmaya yetecektir"

ATSO'dan enflasyonla mücadeleye destek
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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" çerçevesinde başlatılan indirim kampanyasına destek verdiklerini bildirdi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı çerçevesinde ülke genelinde indirim kampanyası başlatıldığını hatırlattı.

Tüm ATSO üyelerinin bu kampanyaya desteğini ve katılımını beklediklerini belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağan dışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift hanelere çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Biliyoruz ki enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programını destekliyoruz. Türkiye ekonomisinin temelleri güçlüdür. İnanıyorum ki kamunun ve özel sektörün birliktelikle, ortak akılla, doğru adımlarla destekleyeceği bir program Türkiye ekonomisini rahatlıkla enflasyon-faiz-döviz sarmalından çıkarmaya yetecektir."

Türkiye ekonomisinin geçmişte çok daha büyük sorunları, enflasyon rakamlarını geride bıraktığını ifade eden Çetin, bu sıkıntılı sürecin de topyekun bir duruşla geride bırakılacağını vurguladı.

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AntalyaATSO Başkanı Davut ÇetinEnflasyonla Mücadele
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