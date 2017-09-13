ATSO'nun geleneksel ödül töreni

ANTALYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Antalya, turizmde dünyada en çok ziyaret edilen ilk 12 şehir içinde. Sadece turizmle değil, sanayi ve tarımda da öne çıkıyor. Yat üretiminde de dünya markası haline geldi." dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından, hizmet binasında düzenlenen "ATSO Geleneksel Ödül Töreni"ne, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve protokol üyeleri katıldı.

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın okuryazarlıkta Türkiye birincisi, ülkenin en gelişmiş, hayat standardı en yüksek ilk 10 ilinden birisi olduğunu söyledi.

Dünya üniversiteleri sıralamasında Antalya Akdeniz Üniversitesinin bu yıl da yer almayı başardığını anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, "Antalya, turizmde dünyada en çok ziyaret edilen ilk 12 şehir içinde. Sadece turizmle değil, sanayi ve tarımda da öne çıkıyor. Yat üretiminde dünya markası haline gelmiş durumda. Meyve, sebze, seracılık ve çiçekçilikte yine lider il Antalya." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, son 10 yılda en fazla marka tescili yaptıran 5'inci şehir olan Antalya'nın Türkiye ve ekonomi için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

- "Antalya sıkıntı yaşarsa Türkiye de yaşıyor"

"Antalya büyürse Türkiye de büyüyor, Antalya sıkıntı yaşarsa Türkiye de yaşıyor. Bu nedenle Antalya'nın yeri farklı, buraya özel bir ihtimam göstermek durumundayız." diyen Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya'daki oda ve borsanın Avrupa kalitesinde hizmet sunduğunu belirtti.

Hisarcıklıoğlu, ATSO'nun başta yapı malzemeleri ve gıda sektörleri olmak üzere birçok Antalyalı firmanın ihracata başlamasını, yurt dışında yeni pazarlara ulaşmasını sağladığını ifade etti.

Yaşanan sıkıntıları ve bu sıkıntıları nasıl aştıklarını anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimizin de destek vermesiyle sizlere yönelik önemli adımlar atılmasını sağladık. En büyük şikayetiniz yüksek istihdam maliyetleriydi. Odamızla birlikte istihdam seferberliğini hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Daha önce finansmana erişimde çok şikayet olduğunu ancak bunun da nefes kredisiyle aşıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Kredi Garanti Fonu ile hükümet imkan verdi, senin üyesi olduğun kuruluş sana kefil oluyor. Sana bedavadan, garanti almadan kefil oluyor. Antalya'da bundan 14 bin üyemiz istifade etti. Turizm sektörü açısından da çok önemliydi. Türkiye'de 11 bin işletmemiz bundan istifade etti, biz de kefil olduk."

- "1 milyar liralık yük kalktı"

Rifat Hisarcıklıoğlu, beyaz eşya için KDV, ÖTV indirimi istediklerini ve bu uygulama sayesinde 6 aylık sürede satışların yüzde 30 arttığını, konutta da satışların yüzde 10 artış gösterdiğini söyledi.

Dünyada vadeli çekin olmadığını, bunun sadece Türkiye'de olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, karekodlu çek ile artık malı vadeli verirken kişinin tüm özgeçmişinin görüldüğünü, eskiden adeta nişan almadan ateş edildiğini ancak artık borcunun olup olmadığı, bütün durumunun görülebildiğini dile getirdi.

"Eskiden 'odalar ne iş yapıyor' diyorlardı. O devir çok geride kaldı. Artık odalarımız sizlere her alanda en iyi hizmeti üretiyor." diyen Rifat Hisarcıklıoğlu, sıkıntıları hükümete ileterek çözüm bulduklarını vurguladı.

Birlik ve beraberliğin muhafaza edilerek bütün sorunların aşılabileceğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Birbirinizi sevin, o zaman başarıya ulaşırız. 81 milyon bir ve beraber olursak bileğimizi kimse bükemez, bütün dünya bir araya gelse bükemez. 15 Temmuz'da bunu yaptık, Çanakkale'de dedelerimiz de yaptı." şeklinde konuştu.

- "Antalya, mavi bayraklı plaj sayısında dünya birincisi"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de ATSO Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde, odaya siyaseti hiçbir zaman karıştırmadığını, ödül törenindeki buluşmalardan da büyük onur duyduğunu söyledi.

ATSO'nun vergi, ihracat gibi alanlarda ödül alan iş adamlarını tebrik eden Türel, Antalya'da üreten, alın teri döken herkesin önemli olduğunu kaydetti.