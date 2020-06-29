ATÜ Duty Free faaliyetlere başladı

TAV Havalimanları ve Unifree Duty Free / Gebr. Heinemann ortaklığı olan, gümrüksüz mağazacılık sektörünün önde gelen kuruluşlarından ATÜ Duty Free, Covid-19 sürecinde yolculara ve çalışanlarına yönelik güvenlik ve sağlık tedbirleri kapsamındaki detaylı hazırlıklarını tamamladı ve mağazalarını kademeli olarak yeniden yolcularıyla buluşturmaya başladı.

Yeni süreçte alınan önlemler kapsamında, tüm çalışanların, maske, siperlik ve eldiven kullanması kararlaştırıldı. Mağazalarda birçok alana sosyal mesafeyi hatırlatıcı görseller ve yer etiketleri yerleştirildi. Mağaza girişlerinde ve iç bölümlerde yolcuların ellerini dezenfekte edebilmeleri için dezenfeksiyon üniteleri konumlandırıldı. Bununla birlikte mağazalarda sık temas edilen yüzeyler periyodik olarak dezenfekte edilip; parfüm testerları, giyim ve aksesuar ürünleri, alışveriş sepetleri, POS makineleri ise her deneme ve kullanımdan sonra uygun solüsyonlarla temizlenmeye başlandı. Kasa bölümleri ise güvenlik tedbirleri kapsamında pleksi cam uygulamasıyla kaplandı.

İstanbul'daki lüks devler de mağazaları açtı

Tüm bu kapsamlı önlemlerle birlikte, ATÜ’nün Türkiye’de ilk olarak Bodrum İç Hatlar mağazasının ardından İstanbul Havalimanı’nda işlettiği dünyaca ünlü markalara ait butiklerden Hermès, Bvlgari ve Montblanc açıldı. İstanbul Havalimanı’nda işlettiği diğer butiklerden, Céline, Fendi, Furla, Longchamp, Loro Piana, Michael Kors, Paul & Shark, Salvatore Ferragamo ile, saat, mücevher ve lüks aksesuar alanındaki mağazaları Luxury Timepieces ve Luxury Square’de Temmuz ayı başında faaliyete başlayacaklar. Ayrıca, lokal konsept alanında İstanbul Havalimanı’nda yer alan Old Bazaar, duty free alanında ise Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum, Gazipaşa Alanya Havalimanları’nda bulunan mağazaları faaliyete başladı.

Yurtdışında da hizmetler başladı

Yurt dışında ise Letonya, Riga’da bulunan mağazaları Haziran ayının başında faaliyetlerine başladı. Suudi Arabistan, Medine Havalimanı’nda bulunan İç Hatlar mağazası da Haziran ayının başından bu yana açık bulunuyor. ATÜ’nün Tunus, Kartaca Havalimanı’nda bulunan mağazaları Haziran sonu itibariyle faaliyetlerine başladı. Kuzey Makedonya’da, Üsküp ve Ohri Havalimanları’da bulunan mağazalarının ise Temmuz başında hizmete açılması hedefleniyor. Diğer ülkelerde ise güncellenen sağlık koşullarıyla birlikte önümüzdeki günlerde açılışların duyurulması bekleniyor.

"Tüm önlemler alındı"

Mağazalarının yeniden açılması ile ilgili tüm önlemleri aldıklarını belirten ATÜ Duty Free CEO’su Ersan Arcan şunları söyledi:

“Mağazalarımızda tekrar yolcularımızla buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Geride bıraktığımız aylarda çok zorlu ve sektördeki tüm paydaşlarımızı etkileyen bir süreçten geçtik. Bu günlerde yeni normale hazırlık sürecimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tüm personelimizin özverili çalışmasıyla mağazalarımızı yeni sağlık ve güvenlik koşullarına uygun hale getirdik. Tüm bu önlemleri ülkemiz ve dünyada yaşanan bu konudaki gelişmeleri takip ederek aldık.