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Avengers hayranlarına Hepsiburada sürprizi

İSTANBUL (AA)- Hepsiburada, Avengers, Spiderman, Captain America gibi karakterlerin figür oyuncakları ile eldiven, kalkan, maske ve macera seti gibi tamamlayıcı ürünleri, filmin lansmanına özel avantajlı indirimlerle satışa sunacak.Hepsiburada'dan...

Avengers hayranlarına Hepsiburada sürprizi
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İSTANBUL (AA)- Hepsiburada, Avengers, Spiderman, Captain America gibi karakterlerin figür oyuncakları ile eldiven, kalkan, maske ve macera seti gibi tamamlayıcı ürünleri, filmin lansmanına özel avantajlı indirimlerle satışa sunacak.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 22 milyon ürün çeşidiyle müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına cevap veren Hepsiburada, Avengers: Infinity War filminin devamı niteliğindeki Avengers: Endgame vizyona girerken, Avengers hayranlarını unutmadı.

Üstelik Hepsiburada satıcılı Hasbro lisanslı seçili Avengers ürünlerinden alışveriş yapanlar, hediye olarak Avengers: Endgame posterinin de sahibi oluyor. Müşterilerine güvenilir ve hızlı alışveriş deneyimini yaşatan Hepsiburada, seçili ürünlerde hızlı teslimat seçeneğiyle de dikkat çekecek.



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Anahtar Kelimeler:
Avengers: EndgameE-ticaretHepsiburada
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