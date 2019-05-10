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Avis'ten işitme engelli annelere özel etkinlik

- Avis, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile birlikte başlattığı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, işitme engelli annelere özel etkinlik düzenledi

Avis'ten işitme engelli annelere özel etkinlik
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İSTANBUL (AA) - Avis, işitme engelli anneleri, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Avis Lounge alanında ağırladı.

Avis'ten yapılan açıklamaya göre, marka, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği ile birlikte başlattığı ve iki yıldır devam eden "Aynı Dili Konuşuyoruz" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü ile özel bir etkinlik düzenledi.

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Engelliler Günü ve Anneler Günü çerçevesinde yapılan etkinliğin odağında işitme engelli anneler vardı.

Toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan Avis, iş ortağı Fenerbahçe Spor Kulübü ile birlikte hayata geçirdiği etkinlik çerçevesinde işitme engelli annelere unutamayacakları bir gün yaşattı.

Avis şoförlü araçlarla lojistiği sağlanan anneler Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Avis Lounge alanında ağırlandı.

"Fenerbahçe Efsanesi Stadyum ve Müze Turu"nun ardından sahaya çıkan misafirler birçok fotoğraf çekerek bu eşsiz anları ölümsüzleştirdi.

11 Mayıs'ta da devam edecek organizasyonda, işitme engelli anneler Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor maçı öncesi Avis ve Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından bir kez daha ağırlanarak karşılaşmayı tribünden izleyecek.

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