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AVM Ciro Endeksi artış gösterdi!

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Nisan ayı sonuçları açıklandı.

AVM Ciro Endeksi artış gösterdi!
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin Nisan ayı sonuçları açıklandı. Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2019 Nisan döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 14,2 artış kaydederek 281 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Nisan 2019’da İstanbul’da 1.326 TL, Anadolu’da 900 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli m2 verimliliği ise Nisan 2019’de 1.071 TL olarak kaydedildi.

Metrekare verimliliğinde en yüksek artış yiyecek-içecek kategorisinde

Nisan ayında, kategoriler bazında m2 verimliliğinde en yüksek artış yiyecek-içecek kategorisinde yaşandı. Yiyecek-içecek kategorisi m2 verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 19,7 oranında bir artış kaydetti.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki teknoloji kategorisi m2verimliliği yüzde 18,2, hipermarket kategorisi m2 verimliliği yüzde 18,0, giyim kategorisi m2verimliliği yüzde 15,8, ayakkabı kategorisi m2 verimliliği yüzde 12,3 ve diğer* kategorisi m2verimliliği yüzde 10,1 oranında artış gösterdi.

(*Diğer kategorisi; yapı market, mobilya, ev tekstili, hediyelik eşya, oyuncak, sinema, kişisel bakım ve kozmetik, kuyum, hoby, petshop, terzi ve ayakkabı tamir servisleri, döviz bürosu, kuru temizleme, eczane gibi mağazalardan oluşmaktadır.)

Nisan 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde ise %3,0’lık bir azalma yaşandığı gözlemlendi.

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Avm Ciro Endeksi
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