AVM ciro endeksi mayısta yüzde 13,9 arttı

İSTANBUL (AA) - AVM ciro endeksi, mayıs ayında yüzde 13,9 artış kaydederek 246 puana ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksi’nin mayıs ayı sonuçları açıklandı.

Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre metrekare verimliliği 2018 Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 13,9 artarak, enflasyonun yüzde 2,2 üzerinde yer aldı ve 246 puana ulaştı.

AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Mayıs 2018’de İstanbul’da bin 108 TL, Anadolu’da 827 TL olarak gerçekleşirken, Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Mayıs 2018’de 939 TL oldu.





- Metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji kategorisinde





Mayıs ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış teknoloji ve hipermarket kategorisinde yaşandı. Teknoloji kategorisinde kurda yaşanan değişikliklerden, hipermarket kategorisinde ise ramazan ayının etkisi ile metrekare verimliliği artışı yaşandığı gözlemleniyor.

Enflasyondan arındırılmadan, geçen yılın mayıs ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 34,1, hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 26,9, diğer alanlar kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15,9 artış gösterdi.

Giyim kategorisi metrekare verimliliği yüzde 11,3, yiyecek içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 8,7 ve ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 1,7 ile artış yaşandı.

Enflasyon göz önüne alındığında ise geçen yılın mayıs ayı ile karşılaştırıldığında giyim, yiyecek içecek ve ayakkabı kategorilerinde metrekare verimliliklerinde düşüş gözlemleniyor.





- Ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3’lük azalış





Mayıs 2018 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 3’lük bir azalış yaşandığı gözlemleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYD Başkanı Hulusi Belgü, AVM cirolarının geçen mayıs ayına göre yüzde 13,9 artmasının yanı sıra enflasyonun yüzde 2,2 üzerinde seyretmesinin perakendeciler için önemli ve sevindirici bir detay olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kategoriler bazında ise nisan ayındakine çok benzer bir tablo gözlemliyoruz. Ramazan ayına denk gelen mayıs süresince hipermarket kategorisinde kayda değer artış var. Teknoloji kategorisi de metrekare verimliliği açısından yükselişini sürdürüyor. Giyim, ayakkabı ve yiyecek kategori ciroları ise enflasyonun oranının bir miktar altında yükseliş gösterdi. Bu durum, giyim ve ayakkabıda yeni sezon olması dolayısıyla ziyaretçilerin fiyatlara daha temkinli yaklaştığını ve alışveriş yoğunluğunu azalttığını gösteriyor. Yaz sezonunun indirime girmesiyle birlikte bu kategorilerde halihazırda yükselişte olan ciro endeksinin enflasyonun üzerinde bir artış oluşturabileceğini söylemek mümkün.”