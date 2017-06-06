AVM Ciro Endeksi nisanda yüzde 14 arttı

İSTANBUL (AA) - AVM Ciro Endeksi, nisanda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 14,2 artarak, 208 puana yükseldi

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Endeksinin nisan ayı sonuçları açıklandı.

Verilere göre, ciro endeksi nisanda geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 14,2 artış kaydederek 208 puana ulaştı.

AVM'lerde kiralanabilir metrekare başına düşen cirolar nisanda İstanbul'da 912 TL, Anadolu'da 715 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise 794 TL'ye yükseldi.





- "Hipermarket" kategorisi "ayakkabı-çantayı" tahtından etti





Kategoriler bazında en yüksek ciro artışı hipermarkette yaşandı. Hipermarket kategorisi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4'lük artış kaydederek uzun zamandır lider koltuğunda yer alan ayakkabı-çanta kategorisini geride bıraktı.

Söz konusu dönemde AVM'lerdeki yiyecek kategori ciroları yüzde 14,6, teknoloji kategori ciroları yüzde 13,9, ayakkabı-çanta kategori ciroları yüzde 13,5 ve giyim kategori ciroları ise yüzde 13,2 artış gösterdi. Uzun zamandır dalgalı bir seyir gösteren diğer alanlar kategori ciroları ise yüzde 20,1'lik artış kaydetti.

Nisanda 2016'nın aynı dönemine göre ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1'lik artış yaşandı.





- "Kurdaki rahatlama kiracılara nefes aldırdı"





Verileri değerlendiren AYD Başkanı Hulusi Belgü, nisan ayında döviz kurlarında yaşanan rahatlamanın hem ithalat yapan hem de döviz üzerinden verilen kiralar nedeniyle sorun yaşadıklarını paylaşan perakendecilere nefes aldırdığını vurguladı.

Nisanda AVM endeksinde herkese umut veren gelişmeler yaşandığını aktaran Belgü, ziyaretçi sayısında azalan artış oranına rağmen ciro endeksi ve kiralanabilir alanlarda yaşanan yükselişin alışveriş alışkanlıklarında AVM'lerin tercih edildiğini ortaya koyduğunu anlattı.

Belgü, diğer kategorisindeki hızlı yükseliş ivmesinin ziyaretçilerin AVM'leri yalnızca giyim ve hipermarket alışverişleri için tercih etmediğini gösterdiğini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Emre Alkin ise nisanda hipermarket kategorisinde en yüksek ciro artışının kaydedildiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Martta performansta üst sıralarda bulunmayan bu kategorideki gelişmeyi birkaç açıdan değerlendirebiliriz. Hipermarket ve teknoloji kategorilerinin ilk 3 sırada yer alması, ziyaretçilerin AVM'leri sadece 'zaman geçirme' veya 'moral düzeltme' için gezmediklerini, giderek 'her şeyin çözümü' olarak gördüklerini bize anlatıyor. Daha önceki ayların önde gelen kategorileri ayakkabı-çanta ve giyimin dördüncü ve beşinci sıraya düştükleri de gözden kaçmamalı."