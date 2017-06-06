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AVM'lerin çalışma saatlerine düzenleme istemi

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "AVM'lerin açılış ve kapanış saatlerine düzenleme getirilmeli ve küçük esnaf mutlaka büyüklere karşı korunmalı"

AVM'lerin çalışma saatlerine düzenleme istemi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ramazan ayı dolayısıyla AVM'lerin geç saatlerde kapanmasının küçük esnafa zarar verdiğini belirterek, "AVM'lerin açılış ve kapanış saatlerine düzenleme getirilmeli ve küçük esnaf mutlaka büyüklere karşı korunmalı." ifadesini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, ramazan ayı dolayısıyla büyükşehirlerdeki AVM'lerin kapanış saatlerinde uzatmaya gidilmesinin, çeşitli hediye çekilişleri ve animasyonlar düzenlenmesinin yanlış olduğunu savundu.
AVM'lerin geç kapanmasının küçük esnafa zarar verdiğini ifade eden Palandöken, bu uygulamanın Türkiye'deki ramazan kültürünü yok ettiğini ileri sürdü.
Palandöken, bazı AVM'lerin yerleşik kültür ve sanatsal faaliyetlere de el attıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Yerleşik kültürümüzü de değiştirmeye başladılar. Ramazan boyunca kapanış saatlerine kadar haftanın belirli ve müşterinin yoğun olduğu günlerde vatandaşların daha fazla harcama yapmaları için her türlü etkinlik yapılıyor. AVM'lerin açılış ve kapanış saatlerine düzenleme getirilmeli ve küçük esnaf mutlaka büyüklere karşı korunmalı. Anayasanın 173'üncü maddesi mutlaka işletilmeli ve küçük esnafın yok olmasına sebep olacak uygulamalara bir nokta konulmalı."

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TESKRamazanAVMlerin Kapanış Saatleri
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