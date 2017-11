AVM'lerin yılbaşı yarışı

ANKARA (AA) - AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Yılbaşı alışveriş pastasından daha fazla pay almak için rekabet eden alışveriş merkezleri (AVM) birbirinden cazip hediyelerle müşteri kazanmaya çalışıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yeni yıl öncesi rengarenk süslenen AVM'ler, çeşitli aktivitelerle 2018'e hazırlanıyor.

Armada Alışveriş Merkezi, müşterilerine Mercedes-Benz C-Serisi Cabriolet marka araba kazanma şansı tanıyor. Ziyaretçiler Armada'dan 22 Şubat 2018'e kadar yapacakları her 200 liralık harcamaya karşılık bir çekiliş hakkı elde edecek. Talihli müşteri 28 Şubat 2018'de çekilişle belirlenecek.

Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi de ziyaretçilerini araç sahibi yapacak AVM'ler arasında yer alıyor. Müşteriler, Panora'dan 15 Şubat 2017'ye kadar yapacakları her 150 liralık alışveriş karşılığında 10 adet BMW 118i çekilişine katılabilecek.

Taurus AVM ise 15 Şubat'a kadar yapılacak her 200 liralık alışverişe bir çekiliş hakkı verecek. 29 Ocak'ta çekilişle belirlenecek talihlilerden 1 kişi Mercedes CLA 200 FL Comfort 2017 model otomobil, 4 kişi iPhone X, 14 kişi de Samsung UE49MU7500 LED TV kazanacak.

CEPA Alışveriş Merkezi, yeni yılda ve 10. yılına özel kampanyayla müşterilerinin ayağını yerden kesecek. Ziyaretçiler 2 ayrı dönemde CEPAKART veya CEPASO kartla aynı gün içinde yapacakları 200 lira ve üzeri alışverişlerde 10 Mini Cooper'dan birini kazanma şansına sahip olacak. Yılbaşı kampanyasına katılmak isteyen müşteriler 1. dönemde 15 Ocak'a kadar yaptıkları alışverişleriyle 5 Mini Cooper'den birini kazanacak. Yıl başının talihlileri 20 Ocak'ta yapılacak çekilişle belirlenecek.



ANKAmall Alışveriş Merkezi, 20 Şubat'a kadar her 200 liralık alışveriş için 1 çekiliş hakkı kazandıran otomobil kampanyası düzenliyor. Kampanya sonunda çekilişle AVM'nin müşterilerinden biri Mercedes C 180 Comfort sahibi olacak.

Antares Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nden 7 Şubat'a kadar yapılacak her 150 liralık alışverişle bir çekiliş hakkı kazanılacak. Çekiliş sonucunda bir talihliye Toyota C-HR Hybrid verilecek.

Müşterilerine otomobil vadeden bir diğer AVM ise Kentpark. Ziyaretçilerine 18 Şubat'a kadar yapacakları her 200 liralık alışverişe kampanya kapsamında bir çekiliş hakkı veren Kentpark, şanslı müşterisine Porsche Macan hediye edecek.

Yeni yılda Forum Ankara Outlet, hediye tercihini otomobil ve akaryakıttan yana kullandı. Forum Ankara Outlet'ten 28 Ocak'a kadar 100 liralık alışveriş yapan 1 kişi Mazda CX3 ve 15 kişi 5 bin liralık akaryakıt kazanma şansı yakalayacak.