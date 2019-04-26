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"AVM ve zincir mağazalar haftada 1 gün tatil edilmeli"

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Haftada 7 gün açık olan AVM, zincir mağazalar ve büyük mağazaların Avrupa örneklerinde olduğu gibi haftada bir gün kapalı olmaları sağlanmalıdır"

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Bendevi Palandöken, "Haftada 7 gün açık olan AVM, zincir mağazalar ve büyük mağazaların Avrupa örneklerinde olduğu gibi haftada bir gün kapalı olmaları sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

TESK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyon, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'da yapılması öngörülen değişikliklere yönelik görüş ve taleplerini Ticaret Bakanlığına sundu.

Palandöken, kanunun dört yıl önce yürürlüğe girmesine rağmen mağduriyetlerinin giderilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"AVM'ler, zincir mağazalar ve büyük mağazalar şehir merkezlerinde ve mahalle aralarında hızla açılmaya devam etmiştir. AVM'lerin, büyük ve zincir mağazaların plansız ve kontrolsüz şekilde şehir merkezleri ve mahalle aralarında açılması yerine, esasen kaynak sıkıntısı çeken ülkemizde kaynakların atıl kalacak projelerden ziyade daha verimli ve katma değer yaratacak alanlara yönlendirilmesi gerektiği yönündeki uyarılarımızın ne kadar haklı olduğunu göstermiştir."

Palandöken, esnafın AVM'ler, büyük ve zincir mağazalar karşısında varlığını sürdürebilmesi için bu kesimin yer alacağı çarşılar oluşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle kentsel dönüşüm, gelişim ve yenileme proje alanı ilan edilen yerler olmak üzere devlet tarafından teşvik ve destek sağlanarak, esnaf çarşıları yapılmalıdır. Şehir imar planları hazırlanırken ticari alanların belirlenmesi sürecine esnaf ve sanatkarları temsil eden meslek kuruluşları dahil edilmelidir." ifadelerini kullandı.

AVM, zincir mağazalar ve büyük mağazaların Avrupa örneklerinde olduğu gibi haftada bir gün kapalı olmasının sağlanmasını isteyen Palandöken, bu işyerlerinin çalışma saatlerine de düzenleme getirilmesini talep etti.

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AvmBendevi PalandökenPerakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki KanunTESK
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