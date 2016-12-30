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AVM'lere plaka tanıma sistemi

- AVM'lerde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına plaka tanıma sistemi kurulacak - Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleriyle anlık paylaşılacak - İçişleri Bakanlığınca gerekli görülmesi halinde de söz konusu alanların girişlerine araç altı görüntüleme sistemi de konulacak

AVM'lere plaka tanıma sistemi

ANKARA (AA) - Alışveriş merkezlerinde (AVM) araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimince plaka tanıma sistemi kurulacak ve işletilecek. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleriyle anlık olarak paylaşılacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Alışveri̇ş Merkezleri̇ Hakkında Yönetmeli̇kte Deği̇şi̇kli̇k Yapılmasına Dai̇r Yönetmeli̇k" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ortak kullanım alanlarına ilişkin elektrik, su, ısınma, yenileme niteliğinde olmayan bakım-onarım, güvenlik ve temizlik gibi ortak giderler, alışveriş merkezindeki perakende işletmeler ile alışveriş merkezi yönetimi tarafından oy birliğiyle bir gider paylaşım usulü belirlenmemiş olması durumunda perakende işletmelerin satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılacak.

Müştereken belirlenen gider paylaşım usulü en fazla 5 yıl süreyle uygulanacak.

Öte yandan AVM yönetimi tarafından 2016 yılına ait ortak giderler için avans olarak alınan bedellerin mahsubu da belirlenen ölçüde yapılacak.

- AVM'lere yönelik güvenlik tedbirleri

AVM'lerde araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların giriş ve çıkışlarına alışveriş merkezi yönetimi tarafından plaka tanıma sistemi kurulması ve işletilmesi sağlanacak. Bu sistemden elde edilen veriler kolluk birimleri ile anlık olarak paylaşılacak.

İçişleri Bakanlığınca kamu güvenliği açısından gerekli görülmesi halinde de araçla giriş çıkış yapılan açık ve kapalı otopark gibi kontrollü alanların girişlerine AVM yönetimi tarafından araç altı görüntüleme sistemi kurulup işletilecek.

Söz konusu sistemlere ilişkin teknik özellikler ve veri paylaşımına ilişkin hususlar ile bu sistemlerin işletilmesine ilişkin diğer hususlar İçişleri Bakanlığınca belirlenecek.

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